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"تصفية" تعلن عن بيعها عددًا من أراضي المساهمات العقارية

خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021م.. هنا التفاصيل

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عن بيعها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021م عددًا من أراضي المساهمات العقارية بمساحة تبلغ 30.600.000م2 تمثل حقوق المساهمين في ست مدن موزعة في المملكة، وهي: (مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والقطيف).

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية مشاري العنزي: إن ذلك يأتي استكمالًا لجهود اللجنة في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية.

وأكد تطلعات اللجنة المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ ليستفيد منها المواطنون والمقيمون؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأوضح "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد الخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

يُذكر أن اللجنة تَمَكّنت من بيع 52.230.206م2، واستعادة أكثر من 10.700.000.000 ريال منذ تشكيلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية" تعلن عن بيعها عددًا من أراضي المساهمات العقارية
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عن بيعها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021م عددًا من أراضي المساهمات العقارية بمساحة تبلغ 30.600.000م2 تمثل حقوق المساهمين في ست مدن موزعة في المملكة، وهي: (مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والقطيف).

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية مشاري العنزي: إن ذلك يأتي استكمالًا لجهود اللجنة في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية.

وأكد تطلعات اللجنة المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ ليستفيد منها المواطنون والمقيمون؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأوضح "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد الخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

يُذكر أن اللجنة تَمَكّنت من بيع 52.230.206م2، واستعادة أكثر من 10.700.000.000 ريال منذ تشكيلها.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:07 PM
اخر تعديل
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
05:26 PM

"تصفية" تعلن عن بيعها عددًا من أراضي المساهمات العقارية

خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021م.. هنا التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عن بيعها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2021م عددًا من أراضي المساهمات العقارية بمساحة تبلغ 30.600.000م2 تمثل حقوق المساهمين في ست مدن موزعة في المملكة، وهي: (مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والقطيف).

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية مشاري العنزي: إن ذلك يأتي استكمالًا لجهود اللجنة في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية.

وأكد تطلعات اللجنة المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ ليستفيد منها المواطنون والمقيمون؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأوضح "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد الخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

يُذكر أن اللجنة تَمَكّنت من بيع 52.230.206م2، واستعادة أكثر من 10.700.000.000 ريال منذ تشكيلها.

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