مشاركة كبيرة في أمسية الأحساء الأدبي الشعرية

ضمن برنامج "صيفي.. ثقافي"

أقام نادي الأحساء الأدبي، مساء الأربعاء، أمسية شعرية، تميزت بحضور كبير من الشعراء والشاعرات الشباب، ضمن برنامج النادي الصيفي "صيفي.. ثقافي".

واكتظت قاعة ديوانية المثقفين في النادي بالحضور والحاضرات، وزاد عدد الشعراء والشاعرات على عشرين مشاركًا ومشاركة.

وبدأت الأمسية بتخصيص قصيدة لكل شاعر أو شاعرة، وتميزت هذه الأمسية بأنها مفتوحة للجميع، وأن الجانب الوطني تسيَّدها، فتغنى الجميع بالوطن.

وكان من أبرز الحضور الشعراء "جاسم الصحيح، وصلاح بن هندي، والدكتور محمد العكاري والدكتور هاني الملحم، وإلهام الجبارة، وعبدالله الخضير، وخديجة السكيني، وجاسم عساكر، وفاطمة رشيد"، وغيرهم من الشعراء والشاعرات الشباب.

وجرى تكريم الشاعرة خديجة السكيني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقيع كتابها "لا إعاقة مع الإرادة"، وأدار الأمسية رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، الدكتور عبدالله الحقباني.

وأثني رئيس النادي، الدكتور ظافر الشهري، على الأمسية، وأشاد بالحضور من الجنسين، وقال: إن النادي بيت المثقفين والمثقفات الكبير وحضوركم الليلة بهذا الجمع الكبير شرف للشعر والثقافة والنادي وليس غريبًا عليكم يا أبناء وبنات الأحساء.

وطلب منهم تزويد النادي بآرائهم وملاحظاتهم على البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي، وقال: إن النادي نجاحه مرهون بحضور المثقفين والمثقفات ودعمهم المعنوي وإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير البرامج والفعاليات.

وأوضح أنه ستكون - بمشيئة الله - أمسية مماثلة لهذا الأمسية في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، ستخصص لشعراء وشاعرات الأحساء، ضمن برنامج حافل يجري الإعداد له من الآن، وفِي نهاية الأمسية كُرم المشاركون والمشاركات في الأمسية بشهادات الشكر والتقدير.