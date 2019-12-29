"القويحص" يوجّه البلديات بحصر ومعالجة المباني المهجورة ومجهولة المالك بمكة

نظرًا لأخطارها الأمنية والبيئية والأخلاقية والصحية واستخدامها من المخالفين

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، البلديات الفرعية والجهات المختصة بالأمانة، بحصر ومعالجة المباني المهجورة غير المعروف مُلّاكها بمكة المكرمة، والرفع بتقارير حيال الإجراءات والجزاءات المتخذة من كل بلدية على حدة، خلال أسبوعين من تاريخه.

جاء ذلك نظرًا لما لوحظ من وجود عدد من المباني المهجورة بمكة المكرمة وغير المعروف ملاكها، والتي من الممكن أن تتسب في أخطار أمنية وأخلاقية وبيئية وصحية، إضافة إلى استخدامها لأغراض غير نظامية من مخالفي نظام الإقامة؛ مما يستدعي النظر بجدية في هذا الموضوع وإيجاد حلول سريعة وفعالة للحد من أضرارها والقضاء على مضاعفات انتشارها.