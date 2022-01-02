تحذيرٌ ودعوة وزوجته ممنوعة.. الخطر يهدد حياة الأسير الفلسطيني "أبو هواش"

إضراب مفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي.. مشاكل بالقلب وتعطل للكلام

حذّرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين والمحررين، اليوم الأحد، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش (40 عامًا)، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الأسرى، حسن عبدربه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قِبَل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وحذّر "عبدربه" من إقدام الأطباء على تغذية الأسير أبو هواش قسرًا؛ خاصة بعد منع زوجته من المكوث معه بحجة دخوله في غيبوبة متقطعة.

وحمّلت الهيئةُ الاحتلالَ المسؤوليةَ كاملةً عن حياة الأسير أبو هواش، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذه وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

وأكد "عبدربه"، أن الجهود متواصلة على المستويين الرسمي الفلسطيني والدولي من خلال مفوض حقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر وأعضاء كنيست عرب؛ لإنقاذ حياة الأسير أبو هواش.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر عام 2020، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ)، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري.