أمانة الطائف تزيل أكثر من 11 ألف طن من النفايات خلال أيام العيد

إعادة توزيع الحاويات ودعم عمل الفرق والضواغط

نفذت أمانة الطائف خطة النظافة لعيد الفطر المبارك والتي تجاوزت أكثر من 11 ألف طن من النفايات والمبعثرات من الأسواق والحدائق والمنتزهات العامة والأحياء والمواقع البرية، وقد سجلت الأمانة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملموساً في كميات النفايات المنزلية والردود المنقولة إلى الطمر الصحي.

وتميزت خطة النظافة الموسمية بمرونتها في إعادة توزيع الحاويات، ودعم عمل الفرق والضواغط، ووجود البدائل الفورية عند الحاجة وفق ما يتطلبه الموقف، ونشر المراقبين في كل الأحياء والمواقع السياحية لمعالجة الملاحظات والبلاغات حال ورودها من خلال فرق العمل الميدانية، ويتم رفع تقارير يومية لمستوى الإنتاجية والأداء للإدارة العامة للنظافة.

وأوضحت الأمانة أن فرق النظافة والكنس الشامل رفعت خلال الفترة الماضية أكثر من 2.5 ألف طن من الأتربة والصخور التي جرفتها الأمطار والسيول إلى عرض الشوارع والطرق، وبخاصة في القرى والتي تم فتح الطرق المؤدية إليها عبر آليات الأمانة، كما عملت فرق مختصة تهيئة وتنظيف مصليات العيد في الطائف وضواحيها والقرى التابعة لها بالكنس، وإزالة الحشائش وتسوية التربة وأعمال الرش والإصحاح البيئي.

ويخدم الطائف 5 مشاريع للنظافة تغطي الاحياء السكنية والضواحي والمراكز والقرى التابعة في كل المحاور مع تشغيل مكثف للطمر الصحي بما يحقق النظافة المتكاملة لكل المواقع، واستمرار تقديم الجهود في مواقع كثافة الإقبال خلال أيام العيد.

وتتواصل جهود الأمانة لدعم أعمال التنظيف والصيانة لكل مجمعات دورات المياه العامة (رجال ونساء) في الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية والطرق، وتوفير المياه والعمالة المتخصصة.

يذكر أن أمانة الطائف مستمرة في استنفار طاقاتها البشرية والآلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتنفيذ خطتها المتزامنة مع هذه المناسبة المباركة، في الرقابة الصحية والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال الصيانة والتأهيل والرقابة على المتنزهات والحدائق وسقيا الأشجار، ومتابعة الأسواق والرقابة النظامية على المنشآت.