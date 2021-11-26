قالت النيابة العامة إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال، مع حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.

"النيابة العامة": التستر التجاري جريمة تصل عقوبتها للسجن ٥ سنوات وغرامة ٥ ملايين مع حل المنشأة وشطب السجل ذياب الشمري سبق 2021-11-25 قالت النيابة العامة إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال، مع حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 10:05 PM

"النيابة العامة": التستر التجاري جريمة تصل عقوبتها للسجن ٥ سنوات وغرامة ٥ ملايين مع حل المنشأة وشطب السجل المدان غير السعودي يبعد عن المملكة ويمنع من دخولها





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قالت النيابة العامة إن التستر -التجاري- جريمة تصل عقوباته إلى السجن (٥) سنوات وغرامة (٥) ملايين ريال، مع حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.