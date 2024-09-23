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رغم إصابته بالشلل الرباعي.. هكذا احتفل "الزهراني" باليوم الوطني الـ 89

لا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده سوى العينين واللسان والشفتين

لم يمنعه الشلل الرباعي الذي أصابه قبل ثماني سنوات، وأقعده عن الحركة تماماً؛ بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، إنه المواطن " عثمان بن ضيف الله الزهراني " ذو الـ 71 عاماً.

وفي فيديو حصلت عليه "سبق" ظهر "الزهراني" وهو على السرير الأبيض معبّراً عن فرحته باليوم الوطني، على طريقته الخاصة، متوشحاً العلم السعودي، وسط دعواته أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.

و"الزهراني" أصيب بشلل رباعي، إثر تعرضه لجلطة في جذع الدماغ قبل 8 سنوات، ولا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده سوى العينين واللسان والشفتين.

وقد طلب من أبنائه أن يحضروا له عَلَم السعودية وبعض الشعارات الخضراء التي تحمل أجمل العبارات عن اليوم الوطني ليحتفل على طريقته الخاصة، إذ لم تمنعه إصابته بالشلل أن يعبّر عما بداخله من حب وانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.

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رغم إصابته بالشلل الرباعي.. هكذا احتفل "الزهراني" باليوم الوطني الـ 89
سبق

لم يمنعه الشلل الرباعي الذي أصابه قبل ثماني سنوات، وأقعده عن الحركة تماماً؛ بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، إنه المواطن " عثمان بن ضيف الله الزهراني " ذو الـ 71 عاماً.

وفي فيديو حصلت عليه "سبق" ظهر "الزهراني" وهو على السرير الأبيض معبّراً عن فرحته باليوم الوطني، على طريقته الخاصة، متوشحاً العلم السعودي، وسط دعواته أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.

و"الزهراني" أصيب بشلل رباعي، إثر تعرضه لجلطة في جذع الدماغ قبل 8 سنوات، ولا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده سوى العينين واللسان والشفتين.

وقد طلب من أبنائه أن يحضروا له عَلَم السعودية وبعض الشعارات الخضراء التي تحمل أجمل العبارات عن اليوم الوطني ليحتفل على طريقته الخاصة، إذ لم تمنعه إصابته بالشلل أن يعبّر عما بداخله من حب وانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:23 AM

رغم إصابته بالشلل الرباعي.. هكذا احتفل "الزهراني" باليوم الوطني الـ 89

لا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده سوى العينين واللسان والشفتين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,453

لم يمنعه الشلل الرباعي الذي أصابه قبل ثماني سنوات، وأقعده عن الحركة تماماً؛ بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، إنه المواطن " عثمان بن ضيف الله الزهراني " ذو الـ 71 عاماً.

وفي فيديو حصلت عليه "سبق" ظهر "الزهراني" وهو على السرير الأبيض معبّراً عن فرحته باليوم الوطني، على طريقته الخاصة، متوشحاً العلم السعودي، وسط دعواته أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على هذا الوطن الغالي، وأن يحفظ القيادة الرشيدة.

و"الزهراني" أصيب بشلل رباعي، إثر تعرضه لجلطة في جذع الدماغ قبل 8 سنوات، ولا يستطيع أن يحرك شيئاً من جسده سوى العينين واللسان والشفتين.

وقد طلب من أبنائه أن يحضروا له عَلَم السعودية وبعض الشعارات الخضراء التي تحمل أجمل العبارات عن اليوم الوطني ليحتفل على طريقته الخاصة، إذ لم تمنعه إصابته بالشلل أن يعبّر عما بداخله من حب وانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.

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