النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم: دراسات مسحية للطلبة لمعرفة سلوكياتهم في الدخول لمنصة "مدرستي"

دعا أولياء الأمور لزيارة المدرسة لتسليم التكليفات

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن عزم الوزارة إجراء دراسات مسحية للطلاب والطالبات لمعرفة سلوكياتهم في الدخول لمنصة "مدرستي"، والتفاعل معها، والاستفادة من خدماتها، إلى جانب التعرف على التحديات التي قد تواجه البعض، وخصوصاً في الأماكن النائية، مؤكداً أن الوزارة لن تتخلى عن واجبها في إيصال التعليم لجميع أبناء وبنات المملكة رغم الظروف الاستثنائية للجائحة.

وقال خلال حديث لقناة "العربية": "سنجري استبياناً للطلاب الذين لم يشتركوا في مدرستي ما هي الأسباب؟ وسيكون هنالك متابعة ما هي الوسائل البديلة؟ ونحن نطالب الطالب أو ولي أمره بزيارة على المدرسة يوم في الاسبوع على الأقل، لأخذ التكليفات وتسليم القديمة".

وأضاف: "قدمنا حلولاً بالإضافة إلى مدرستي منها النقل الفضائي على 23 محطة تلفزيونية، منها 3 قنوات للتربية الخاصة وقناة للتعليم المستمر وتغطية جميع الفصول من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، ووضع هذه الدروس على يوتيوب ليسهل للطلاب العودة اليها متى رغبوا".

وفِي وقت سابق، أكد وزير التعليم في لقائه بالكتاب والإعلاميين أننا في المملكة نعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، واستطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة، منوهاً أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال منصة مدرستي كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.

ولفت "آل الشيخ"، إلى أن الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون ٨٥٪؜ من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم: دراسات مسحية للطلبة لمعرفة سلوكياتهم في الدخول لمنصة "مدرستي"
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن عزم الوزارة إجراء دراسات مسحية للطلاب والطالبات لمعرفة سلوكياتهم في الدخول لمنصة "مدرستي"، والتفاعل معها، والاستفادة من خدماتها، إلى جانب التعرف على التحديات التي قد تواجه البعض، وخصوصاً في الأماكن النائية، مؤكداً أن الوزارة لن تتخلى عن واجبها في إيصال التعليم لجميع أبناء وبنات المملكة رغم الظروف الاستثنائية للجائحة.

وقال خلال حديث لقناة "العربية": "سنجري استبياناً للطلاب الذين لم يشتركوا في مدرستي ما هي الأسباب؟ وسيكون هنالك متابعة ما هي الوسائل البديلة؟ ونحن نطالب الطالب أو ولي أمره بزيارة على المدرسة يوم في الاسبوع على الأقل، لأخذ التكليفات وتسليم القديمة".

وأضاف: "قدمنا حلولاً بالإضافة إلى مدرستي منها النقل الفضائي على 23 محطة تلفزيونية، منها 3 قنوات للتربية الخاصة وقناة للتعليم المستمر وتغطية جميع الفصول من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، ووضع هذه الدروس على يوتيوب ليسهل للطلاب العودة اليها متى رغبوا".

وفِي وقت سابق، أكد وزير التعليم في لقائه بالكتاب والإعلاميين أننا في المملكة نعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، واستطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة، منوهاً أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال منصة مدرستي كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.

ولفت "آل الشيخ"، إلى أن الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون ٨٥٪؜ من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
07:53 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
08:50 PM

وزير التعليم: دراسات مسحية للطلبة لمعرفة سلوكياتهم في الدخول لمنصة "مدرستي"

دعا أولياء الأمور لزيارة المدرسة لتسليم التكليفات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,193

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن عزم الوزارة إجراء دراسات مسحية للطلاب والطالبات لمعرفة سلوكياتهم في الدخول لمنصة "مدرستي"، والتفاعل معها، والاستفادة من خدماتها، إلى جانب التعرف على التحديات التي قد تواجه البعض، وخصوصاً في الأماكن النائية، مؤكداً أن الوزارة لن تتخلى عن واجبها في إيصال التعليم لجميع أبناء وبنات المملكة رغم الظروف الاستثنائية للجائحة.

وقال خلال حديث لقناة "العربية": "سنجري استبياناً للطلاب الذين لم يشتركوا في مدرستي ما هي الأسباب؟ وسيكون هنالك متابعة ما هي الوسائل البديلة؟ ونحن نطالب الطالب أو ولي أمره بزيارة على المدرسة يوم في الاسبوع على الأقل، لأخذ التكليفات وتسليم القديمة".

وأضاف: "قدمنا حلولاً بالإضافة إلى مدرستي منها النقل الفضائي على 23 محطة تلفزيونية، منها 3 قنوات للتربية الخاصة وقناة للتعليم المستمر وتغطية جميع الفصول من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، ووضع هذه الدروس على يوتيوب ليسهل للطلاب العودة اليها متى رغبوا".

وفِي وقت سابق، أكد وزير التعليم في لقائه بالكتاب والإعلاميين أننا في المملكة نعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، واستطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة، منوهاً أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال منصة مدرستي كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.

ولفت "آل الشيخ"، إلى أن الأرقام التي تسجلها منصة مدرستي تظهر أن الوطن أمام قصة نجاح جديدة، مهمٌ دعمها، وتوثيقها، وتقييمها، واستكمال كل الخدمات المتوفرة فيها، مبيناً أن أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة يمثلون ٨٥٪؜ من إجمالي عدد الدارسين في المدارس الحكومية يتفاعلون اليوم مع معلميهم، موضحاً أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة من هذه الجهود المستمرة هو الحفاظ على استمرار العملية التعليمية، وتقليص أي فاقد تعليمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,874
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,481
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة