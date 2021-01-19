القريات تلامس الصفر والباردة تتوغل.. المسند: تقلبات سريعة تبدأ غداً

قال: بسبب الرياح الجنوبية درجة الحرارة ترتفع قليلاً في النهار بالرياض

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إن #القريات لامست الصفر المئوي فجر #اليوم، مسجلة أقل درجة في #المملكة.

وفي سياق متصل توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حدوث تقلبات سريعة في الأجواء تبدأ يوم غد.

وقال عبر حسابه في تويتر: تقلبات جوية سريعة غداً الأربعاء وبسبب الرياح الجنوبية، درجة الحرارة ترتفع (قليلاً) بالنهار في #الرياض و #الشرقية و #القصيم.

وأضاف: لكن ليلة ويوم الخميس وفي معظم المناطق ستهوي درجة الحرارة بسبب توغل كتلة شمالية باردة، وفي الشمالية يبدأ أثر توغل الكتلة الباردة من مساء اليوم.