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"التدريب التقني" تعلن نتائج الأعمال الفائزة في مسابقة اليوم الوطني

رعاها الفهيد بمشاركة 526 متدرباً ومتدربة يمثلون 71 منشأة تدريبية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ختام مسابقتها الوطنية التي رعاها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وأتيحت فيها المشاركة لكل متدربي ومتدربات الكليات التقنية في مناطق المملكة.

وشهدت المسابقة التي حملت معاني ودلالات اليوم الوطني السعودي التسعين تنافساً وطنياً بين أبناء المؤسسة متضمنة رسالة لبث الوعي الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز به.

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن هذه المسابقة وجدت تفاعلاً كبيراً في أوساط أبنائنا المتدربين والمتدربات، وانطلقت بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة لتفتح المجال أمام المشاركين في التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال فروع المسابقة التي تشمل التصوير الفوتوغرافي، وتصميم الجرافيك والتغريدة الوطنية.

ولفت المهندس الصنيع، إلى ترشح (526) متدرباً ومتدربة في هذه المسابقة يمثلون (71) منشأة تدريبية، وقد حقق (36) متدرباً ومتدربة المراكز المتقدمة ومراكز التميز على النحو التالي:

مسابقة التصوير الفوتوغرافي

حقق المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي وليد بشار العتيبي، من الكلية التقنية بالطائف، والمركز الثاني طيف حماد البلوي من الكلية التقنية للبنات بالخرج، والمركز الثالث خالد مريع الشديدي من الكلية التقنية بمحايل عسير، فيما أعلنت أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع، وهم: أحمد فؤاد الجشي وخالد ياسر الشمري من الكلية التقنية بالدمام، إبراهيم ظافر آل الحارث من الكلية التقنية بنجران، بيان ردعان الدوسري من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، محمد علي عسيري من الكلية التقنية بالحريق، البندري أحمد الشمري من الكلية التقنية للبنات بحائل، ونوف عبدالله الجود من الكلية التقنية للبنات بالعلا.

وفي مسابقة تصميم الجرافيك حقق المركز الأول ملأ محمد الحارثي من الكلية التقنية للبنات بينبع، والمركز الثاني عبدالمحسن عبيد الحربي من الكلية التقنية ببريدة، والمركز الثالث لطيفة محمد العنزي من الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع، وهم: أسماء عبدالمحسن المحمدي من الكلية التقنية للبنات بينبع، إيلاف عاطف أبوعوف من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، ندى عبدالرحمن الحربي من الكلية التقنية للبنات بالرس، عبدالله محمد الرشيد من كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، العنود أحمد النمر من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، ومحمد عبدالمحسن الدعيرم من الكلية التقنية بالرياض.

وفي مسابقة التغريدة الوطنية جاء في المركز الأول أمجاد سعود الجهني من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، والمركز الثاني عبدالله مهدي اليامي من الكلية التقنية بالدمام، والمركز الثالث زهراء محمد الأصيبعي من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، كما تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع وهم: فواطم حسين العبادي وزاهية محمد الشباعا من الكلية التقنية للبنات بالأحساء، خالد صالح آل مساوي ومعاذ سالم المجبل وحسن علي المعلم من الكلية التقنية بالدمام، أحمد علي الزهراني وحامد ذياب السلمي من الكلية التقنية بجدة، زاهية محمد حلبي من الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، رغد شافي العمراني من الكلية التقنية للبنات بتبوك، أحمد محمد الحربي من الكلية التقنية ببريدة، مساعد بن محمد الزهراني من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، محمد هيازع البارقي من الكلية التقنية بأبها، عبدالعزيز سعود ضويان من الكلية التقنية بالحريق، وعلي عبدالله العنزي من الكلية التقنية بالمجمعة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التدريب التقني" تعلن نتائج الأعمال الفائزة في مسابقة اليوم الوطني
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ختام مسابقتها الوطنية التي رعاها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وأتيحت فيها المشاركة لكل متدربي ومتدربات الكليات التقنية في مناطق المملكة.

وشهدت المسابقة التي حملت معاني ودلالات اليوم الوطني السعودي التسعين تنافساً وطنياً بين أبناء المؤسسة متضمنة رسالة لبث الوعي الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز به.

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن هذه المسابقة وجدت تفاعلاً كبيراً في أوساط أبنائنا المتدربين والمتدربات، وانطلقت بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة لتفتح المجال أمام المشاركين في التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال فروع المسابقة التي تشمل التصوير الفوتوغرافي، وتصميم الجرافيك والتغريدة الوطنية.

ولفت المهندس الصنيع، إلى ترشح (526) متدرباً ومتدربة في هذه المسابقة يمثلون (71) منشأة تدريبية، وقد حقق (36) متدرباً ومتدربة المراكز المتقدمة ومراكز التميز على النحو التالي:

مسابقة التصوير الفوتوغرافي

حقق المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي وليد بشار العتيبي، من الكلية التقنية بالطائف، والمركز الثاني طيف حماد البلوي من الكلية التقنية للبنات بالخرج، والمركز الثالث خالد مريع الشديدي من الكلية التقنية بمحايل عسير، فيما أعلنت أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع، وهم: أحمد فؤاد الجشي وخالد ياسر الشمري من الكلية التقنية بالدمام، إبراهيم ظافر آل الحارث من الكلية التقنية بنجران، بيان ردعان الدوسري من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، محمد علي عسيري من الكلية التقنية بالحريق، البندري أحمد الشمري من الكلية التقنية للبنات بحائل، ونوف عبدالله الجود من الكلية التقنية للبنات بالعلا.

وفي مسابقة تصميم الجرافيك حقق المركز الأول ملأ محمد الحارثي من الكلية التقنية للبنات بينبع، والمركز الثاني عبدالمحسن عبيد الحربي من الكلية التقنية ببريدة، والمركز الثالث لطيفة محمد العنزي من الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع، وهم: أسماء عبدالمحسن المحمدي من الكلية التقنية للبنات بينبع، إيلاف عاطف أبوعوف من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، ندى عبدالرحمن الحربي من الكلية التقنية للبنات بالرس، عبدالله محمد الرشيد من كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، العنود أحمد النمر من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، ومحمد عبدالمحسن الدعيرم من الكلية التقنية بالرياض.

وفي مسابقة التغريدة الوطنية جاء في المركز الأول أمجاد سعود الجهني من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، والمركز الثاني عبدالله مهدي اليامي من الكلية التقنية بالدمام، والمركز الثالث زهراء محمد الأصيبعي من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، كما تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع وهم: فواطم حسين العبادي وزاهية محمد الشباعا من الكلية التقنية للبنات بالأحساء، خالد صالح آل مساوي ومعاذ سالم المجبل وحسن علي المعلم من الكلية التقنية بالدمام، أحمد علي الزهراني وحامد ذياب السلمي من الكلية التقنية بجدة، زاهية محمد حلبي من الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، رغد شافي العمراني من الكلية التقنية للبنات بتبوك، أحمد محمد الحربي من الكلية التقنية ببريدة، مساعد بن محمد الزهراني من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، محمد هيازع البارقي من الكلية التقنية بأبها، عبدالعزيز سعود ضويان من الكلية التقنية بالحريق، وعلي عبدالله العنزي من الكلية التقنية بالمجمعة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
10:35 AM

"التدريب التقني" تعلن نتائج الأعمال الفائزة في مسابقة اليوم الوطني

رعاها الفهيد بمشاركة 526 متدرباً ومتدربة يمثلون 71 منشأة تدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ختام مسابقتها الوطنية التي رعاها محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وأتيحت فيها المشاركة لكل متدربي ومتدربات الكليات التقنية في مناطق المملكة.

وشهدت المسابقة التي حملت معاني ودلالات اليوم الوطني السعودي التسعين تنافساً وطنياً بين أبناء المؤسسة متضمنة رسالة لبث الوعي الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز به.

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع، أن هذه المسابقة وجدت تفاعلاً كبيراً في أوساط أبنائنا المتدربين والمتدربات، وانطلقت بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة لتفتح المجال أمام المشاركين في التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال فروع المسابقة التي تشمل التصوير الفوتوغرافي، وتصميم الجرافيك والتغريدة الوطنية.

ولفت المهندس الصنيع، إلى ترشح (526) متدرباً ومتدربة في هذه المسابقة يمثلون (71) منشأة تدريبية، وقد حقق (36) متدرباً ومتدربة المراكز المتقدمة ومراكز التميز على النحو التالي:

مسابقة التصوير الفوتوغرافي

حقق المركز الأول في التصوير الفوتوغرافي وليد بشار العتيبي، من الكلية التقنية بالطائف، والمركز الثاني طيف حماد البلوي من الكلية التقنية للبنات بالخرج، والمركز الثالث خالد مريع الشديدي من الكلية التقنية بمحايل عسير، فيما أعلنت أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع، وهم: أحمد فؤاد الجشي وخالد ياسر الشمري من الكلية التقنية بالدمام، إبراهيم ظافر آل الحارث من الكلية التقنية بنجران، بيان ردعان الدوسري من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، محمد علي عسيري من الكلية التقنية بالحريق، البندري أحمد الشمري من الكلية التقنية للبنات بحائل، ونوف عبدالله الجود من الكلية التقنية للبنات بالعلا.

وفي مسابقة تصميم الجرافيك حقق المركز الأول ملأ محمد الحارثي من الكلية التقنية للبنات بينبع، والمركز الثاني عبدالمحسن عبيد الحربي من الكلية التقنية ببريدة، والمركز الثالث لطيفة محمد العنزي من الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع، وهم: أسماء عبدالمحسن المحمدي من الكلية التقنية للبنات بينبع، إيلاف عاطف أبوعوف من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، ندى عبدالرحمن الحربي من الكلية التقنية للبنات بالرس، عبدالله محمد الرشيد من كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، العنود أحمد النمر من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، ومحمد عبدالمحسن الدعيرم من الكلية التقنية بالرياض.

وفي مسابقة التغريدة الوطنية جاء في المركز الأول أمجاد سعود الجهني من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، والمركز الثاني عبدالله مهدي اليامي من الكلية التقنية بالدمام، والمركز الثالث زهراء محمد الأصيبعي من الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنوّرة، كما تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز التميز في هذا الفرع وهم: فواطم حسين العبادي وزاهية محمد الشباعا من الكلية التقنية للبنات بالأحساء، خالد صالح آل مساوي ومعاذ سالم المجبل وحسن علي المعلم من الكلية التقنية بالدمام، أحمد علي الزهراني وحامد ذياب السلمي من الكلية التقنية بجدة، زاهية محمد حلبي من الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير، رغد شافي العمراني من الكلية التقنية للبنات بتبوك، أحمد محمد الحربي من الكلية التقنية ببريدة، مساعد بن محمد الزهراني من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، محمد هيازع البارقي من الكلية التقنية بأبها، عبدالعزيز سعود ضويان من الكلية التقنية بالحريق، وعلي عبدالله العنزي من الكلية التقنية بالمجمعة.

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