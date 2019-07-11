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شاهد .. قوات الطوارئ الخاصة تخرج 1911 طالباً من الحرس الملكي

رعى قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، اليوم، حفل تخريج الدورة التأهيلية الأولى للحرس الملكي، والمنعقدة في مراكز قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.

جاء ذلك بالتعاون بين رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي، وبلغ عدد الخريجين 1911 طالباً تم توزيعهم على مراكز التدريب بقوات الطوارئ الخاصة في (الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير).

حضر حفل التخرج من رئاسة الحرس الملكي العميد الركن فهد بن عجرم العنزي، يرافقة عدد من ضباط الحرس الملكي، ومن قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد بن عبدالله الزاحم، وعدد من أركانات القوات.

وخلال الحفل ألقى قائد مركز التدريب التخصصي بمدينة الرياض، العقيد نايف بن عبدالله القنور، كلمته بتلك المناسبة.

وبعده استعرض الخريجون عدداً من التشكيلات الجسدية في الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات وفك وتركيب الأسلحة والتي نالت استحسان الحضور.

وبعدها استأذن قائد طابور العرض العسكري ببدء العرض من أمام المنصة، وبعدها أدى الخريجون القسم.

وفي نهاية الحفل، كرم قائد قوات الطوارئ الخاصة الضيوف والإعلاميين وأوائل الخريجين، وعزف السلام الملكي.

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شاهد .. قوات الطوارئ الخاصة تخرج 1911 طالباً من الحرس الملكي
سبق

رعى قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، اليوم، حفل تخريج الدورة التأهيلية الأولى للحرس الملكي، والمنعقدة في مراكز قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.

جاء ذلك بالتعاون بين رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي، وبلغ عدد الخريجين 1911 طالباً تم توزيعهم على مراكز التدريب بقوات الطوارئ الخاصة في (الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير).

حضر حفل التخرج من رئاسة الحرس الملكي العميد الركن فهد بن عجرم العنزي، يرافقة عدد من ضباط الحرس الملكي، ومن قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد بن عبدالله الزاحم، وعدد من أركانات القوات.

وخلال الحفل ألقى قائد مركز التدريب التخصصي بمدينة الرياض، العقيد نايف بن عبدالله القنور، كلمته بتلك المناسبة.

وبعده استعرض الخريجون عدداً من التشكيلات الجسدية في الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات وفك وتركيب الأسلحة والتي نالت استحسان الحضور.

وبعدها استأذن قائد طابور العرض العسكري ببدء العرض من أمام المنصة، وبعدها أدى الخريجون القسم.

وفي نهاية الحفل، كرم قائد قوات الطوارئ الخاصة الضيوف والإعلاميين وأوائل الخريجين، وعزف السلام الملكي.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:31 PM

شاهد .. قوات الطوارئ الخاصة تخرج 1911 طالباً من الحرس الملكي

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
21,806

رعى قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء الركن محمد بن مقبول العمري، اليوم، حفل تخريج الدورة التأهيلية الأولى للحرس الملكي، والمنعقدة في مراكز قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.

جاء ذلك بالتعاون بين رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي، وبلغ عدد الخريجين 1911 طالباً تم توزيعهم على مراكز التدريب بقوات الطوارئ الخاصة في (الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة- عسير).

حضر حفل التخرج من رئاسة الحرس الملكي العميد الركن فهد بن عجرم العنزي، يرافقة عدد من ضباط الحرس الملكي، ومن قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد بن عبدالله الزاحم، وعدد من أركانات القوات.

وخلال الحفل ألقى قائد مركز التدريب التخصصي بمدينة الرياض، العقيد نايف بن عبدالله القنور، كلمته بتلك المناسبة.

وبعده استعرض الخريجون عدداً من التشكيلات الجسدية في الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات وفك وتركيب الأسلحة والتي نالت استحسان الحضور.

وبعدها استأذن قائد طابور العرض العسكري ببدء العرض من أمام المنصة، وبعدها أدى الخريجون القسم.

وفي نهاية الحفل، كرم قائد قوات الطوارئ الخاصة الضيوف والإعلاميين وأوائل الخريجين، وعزف السلام الملكي.

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