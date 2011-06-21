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"جاهز" تهدي 4 سيارات للعاملين بقطاع التوصيل دعماً للتوطين

بعد تحقيق المندوبين شروط توصيل بمعدل خمس طلبات يومياً لمدة عام

منحت شركة جاهز 4 من الشباب السعودي العامل في قطاع التوصيل سيارات جديدة، ضمن مبادرتها لتوطين قطاع التوصيل بعد إتمامهم سنة كاملة من العمل ضمن فريقها، بإشراف ومتابعة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة لقطاع توصيل الطلبات في المملكة.

يأتي هذا التكريم بعد تحقيق المندوبين شروط ومتطلبات المبادرة بتوصيل معدل خمس طلبات يومياً لمدة عام كامل.

الجدير بالذكر أن شركة "جاهز" تقوم بعمل كبير لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومواكبة رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جاهز" تهدي 4 سيارات للعاملين بقطاع التوصيل دعماً للتوطين
سبق

منحت شركة جاهز 4 من الشباب السعودي العامل في قطاع التوصيل سيارات جديدة، ضمن مبادرتها لتوطين قطاع التوصيل بعد إتمامهم سنة كاملة من العمل ضمن فريقها، بإشراف ومتابعة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة لقطاع توصيل الطلبات في المملكة.

يأتي هذا التكريم بعد تحقيق المندوبين شروط ومتطلبات المبادرة بتوصيل معدل خمس طلبات يومياً لمدة عام كامل.

الجدير بالذكر أن شركة "جاهز" تقوم بعمل كبير لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومواكبة رؤية 2030.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
11:41 AM

"جاهز" تهدي 4 سيارات للعاملين بقطاع التوصيل دعماً للتوطين

بعد تحقيق المندوبين شروط توصيل بمعدل خمس طلبات يومياً لمدة عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت شركة جاهز 4 من الشباب السعودي العامل في قطاع التوصيل سيارات جديدة، ضمن مبادرتها لتوطين قطاع التوصيل بعد إتمامهم سنة كاملة من العمل ضمن فريقها، بإشراف ومتابعة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة لقطاع توصيل الطلبات في المملكة.

يأتي هذا التكريم بعد تحقيق المندوبين شروط ومتطلبات المبادرة بتوصيل معدل خمس طلبات يومياً لمدة عام كامل.

الجدير بالذكر أن شركة "جاهز" تقوم بعمل كبير لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومواكبة رؤية 2030.

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