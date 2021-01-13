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15 مارس موعد انطلاق مباريات دور ربع نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري 2020م – 2021م.

وحددت اللجنة يوم الاثنين 15 من مارس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات دور ربع النهائي، على أن تختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

حيث ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الباطن مع ضيفه الفيصلي والمقرر إقامتها على ملعب نادي الباطن يوم الاثنين 15 مارس عند الساعة (6:45) مساءً، فيما يلتقي التعاون مع نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:45) مساءً.

وسيلاقي النصر ضيفه العين يوم الثلاثاء مارس على ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة (6:40) مساءً، وفي اليوم ذاته يواجه الاتحاد نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة (8:45) مساءً.

وشهد دور ثمن النهائي من المسابقة مفاجآت ونتائج غير متوقعة لعل أبرزها خروج الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة، بعد الخسارة أمام الفتح بهدفين نظيفين سجلهما مراد باتنا وسفيان بن دبكة.

فيما ودع الشباب أيضًا البطولة وفشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام القادسية بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب حسن العمري.

وفي مفاجأة أخرى؛ فشل الأهلي في تجاوز دور الـ16 بالخسارة من أمام العين بهدفين نظيفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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15 مارس موعد انطلاق مباريات دور ربع نهائي كأس الملك
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري 2020م – 2021م.

وحددت اللجنة يوم الاثنين 15 من مارس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات دور ربع النهائي، على أن تختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

حيث ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الباطن مع ضيفه الفيصلي والمقرر إقامتها على ملعب نادي الباطن يوم الاثنين 15 مارس عند الساعة (6:45) مساءً، فيما يلتقي التعاون مع نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:45) مساءً.

وسيلاقي النصر ضيفه العين يوم الثلاثاء مارس على ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة (6:40) مساءً، وفي اليوم ذاته يواجه الاتحاد نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة (8:45) مساءً.

وشهد دور ثمن النهائي من المسابقة مفاجآت ونتائج غير متوقعة لعل أبرزها خروج الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة، بعد الخسارة أمام الفتح بهدفين نظيفين سجلهما مراد باتنا وسفيان بن دبكة.

فيما ودع الشباب أيضًا البطولة وفشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام القادسية بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب حسن العمري.

وفي مفاجأة أخرى؛ فشل الأهلي في تجاوز دور الـ16 بالخسارة من أمام العين بهدفين نظيفين.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
09:29 PM

15 مارس موعد انطلاق مباريات دور ربع نهائي كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري 2020م – 2021م.

وحددت اللجنة يوم الاثنين 15 من مارس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات دور ربع النهائي، على أن تختتم مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

حيث ستنطلق مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة الباطن مع ضيفه الفيصلي والمقرر إقامتها على ملعب نادي الباطن يوم الاثنين 15 مارس عند الساعة (6:45) مساءً، فيما يلتقي التعاون مع نظيره القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة (8:45) مساءً.

وسيلاقي النصر ضيفه العين يوم الثلاثاء مارس على ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض عند الساعة (6:40) مساءً، وفي اليوم ذاته يواجه الاتحاد نظيره الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة (8:45) مساءً.

وشهد دور ثمن النهائي من المسابقة مفاجآت ونتائج غير متوقعة لعل أبرزها خروج الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة، بعد الخسارة أمام الفتح بهدفين نظيفين سجلهما مراد باتنا وسفيان بن دبكة.

فيما ودع الشباب أيضًا البطولة وفشل في تجاوز دور الـ16 للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام القادسية بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب حسن العمري.

وفي مفاجأة أخرى؛ فشل الأهلي في تجاوز دور الـ16 بالخسارة من أمام العين بهدفين نظيفين.

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