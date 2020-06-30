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الرئيس الجزائري يعين وزير المالية رئيسًا للوزراء

كلف "عبدالرحمن" بتشكيل الحكومة في أقرب وقت

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عيّن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيسًا جديدًا للوزراء، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن "تبون" كلّف "عبد الرحمن" بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي تعيين "عبد الرحمن" بعد استقالة سلفه عبد العزيز جراد قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو (حزيران) الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الجزائري يعين وزير المالية رئيسًا للوزراء
سبق

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عيّن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيسًا جديدًا للوزراء، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن "تبون" كلّف "عبد الرحمن" بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي تعيين "عبد الرحمن" بعد استقالة سلفه عبد العزيز جراد قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو (حزيران) الجاري.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
07:31 PM

الرئيس الجزائري يعين وزير المالية رئيسًا للوزراء

كلف "عبدالرحمن" بتشكيل الحكومة في أقرب وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون عيّن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيسًا جديدًا للوزراء، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن "تبون" كلّف "عبد الرحمن" بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي تعيين "عبد الرحمن" بعد استقالة سلفه عبد العزيز جراد قبل نحو أسبوع في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو (حزيران) الجاري.

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