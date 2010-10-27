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أمين عسير يبحث جهود مشاريع النظافة بالمنطقة

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه، في مقر الأمانة صباح اليوم، مجموعة سدر، حيث جرى مناقشة أبرز الجهود التي ستقدمها المجموعة بعد استلامها المواقع المستهدفة ضمن مشاريع النظافة بالمنطقة.

وشدد الدكتور وليد الحميدي على ضرورة تطوير المخرجات والخدمات بهدف تطوير أعمال النظافة بمدينة أبها، والاهتمام بالعاملين من خلال تطوير أدائهم، وتعزيز قدراتهم لرفع كفاءتهم ومهاراتهم خصوصاً فئة العمال، فهم في حاجة التحفيز والتقدير.

منوهًا بأن الأمانة تعمل جاهدة على تطبيق أفضل السبل والممارسات التي من شأنها المحافظة على النظافة وصحة البيئة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اعتمد مؤخرًا توقيع عقود مشاريع النظافة بمدينة أبها بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال؛ حرصاً منه على تقديم السبل الكفيلة بنجاح مشاريع النظافة في منطقة عسير.

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أمين عسير يبحث جهود مشاريع النظافة بالمنطقة
سبق

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه، في مقر الأمانة صباح اليوم، مجموعة سدر، حيث جرى مناقشة أبرز الجهود التي ستقدمها المجموعة بعد استلامها المواقع المستهدفة ضمن مشاريع النظافة بالمنطقة.

وشدد الدكتور وليد الحميدي على ضرورة تطوير المخرجات والخدمات بهدف تطوير أعمال النظافة بمدينة أبها، والاهتمام بالعاملين من خلال تطوير أدائهم، وتعزيز قدراتهم لرفع كفاءتهم ومهاراتهم خصوصاً فئة العمال، فهم في حاجة التحفيز والتقدير.

منوهًا بأن الأمانة تعمل جاهدة على تطبيق أفضل السبل والممارسات التي من شأنها المحافظة على النظافة وصحة البيئة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اعتمد مؤخرًا توقيع عقود مشاريع النظافة بمدينة أبها بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال؛ حرصاً منه على تقديم السبل الكفيلة بنجاح مشاريع النظافة في منطقة عسير.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:22 PM

أمين عسير يبحث جهود مشاريع النظافة بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه، في مقر الأمانة صباح اليوم، مجموعة سدر، حيث جرى مناقشة أبرز الجهود التي ستقدمها المجموعة بعد استلامها المواقع المستهدفة ضمن مشاريع النظافة بالمنطقة.

وشدد الدكتور وليد الحميدي على ضرورة تطوير المخرجات والخدمات بهدف تطوير أعمال النظافة بمدينة أبها، والاهتمام بالعاملين من خلال تطوير أدائهم، وتعزيز قدراتهم لرفع كفاءتهم ومهاراتهم خصوصاً فئة العمال، فهم في حاجة التحفيز والتقدير.

منوهًا بأن الأمانة تعمل جاهدة على تطبيق أفضل السبل والممارسات التي من شأنها المحافظة على النظافة وصحة البيئة.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، اعتمد مؤخرًا توقيع عقود مشاريع النظافة بمدينة أبها بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال؛ حرصاً منه على تقديم السبل الكفيلة بنجاح مشاريع النظافة في منطقة عسير.

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