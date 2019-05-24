وكانت قد هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم ما بين متوسطة وخفيفة، على مواقع عدة في المرتفعات الشرقية، وسال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

تزيّنت سماء مرتفعات محافظات منطقة جازان الجبلية، بألوان الطيف "قوس المطر"، بعد هطول أمطار متفرقة على عدد من محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

ألوان الطيف تزين سماء محافظات جازان الجبلية وتجذب الزوار فهد كاملي سبق 2019-05-24 تزيّنت سماء مرتفعات محافظات منطقة جازان الجبلية، بألوان الطيف "قوس المطر"، بعد هطول أمطار متفرقة على عدد من محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان. وكانت قد هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم ما بين متوسطة وخفيفة، على مواقع عدة في المرتفعات الشرقية، وسال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 07:06 PM

ألوان الطيف تزين سماء محافظات جازان الجبلية وتجذب الزوار بعد هطول أمطار متفرقة على عدد منها





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تزيّنت سماء مرتفعات محافظات منطقة جازان الجبلية، بألوان الطيف "قوس المطر"، بعد هطول أمطار متفرقة على عدد من محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

وكانت قد هطلت أمطار متفرقة على منطقة جازان مساء اليوم ما بين متوسطة وخفيفة، على مواقع عدة في المرتفعات الشرقية، وسال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.