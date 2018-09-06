مدير الشؤون الصحية يزور مستشفى عسير ويوجه بمعالجة الملاحظات

قال: سنطبق الأنظمة بصرامة تجاه أي شركة تقصر في إنجاز المشاريع

وجه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عايض عسيري، بالبدء بشكل فوري في العمل على معالجة عدد من الملاحظات التي رصدها في قسم الطوارئ بمستشفى عسير المركزي، مع قيام الشؤون الهندسية برفع اقتراحات التحسين والتصاميم الإبداعية لدراستها، وذلك خلال جولة تفقدية نفذها اليوم في أقسام المستشفى.

شملت جولة مدير صحة المنطقة، عدداً من المشاريع الجارِي تنفيذها في المستشفى.

وشدد على إبلاغ الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بنسب الإنجاز المقررة، وبما يتماشى مع الجداول الزمنية الموضوعة لتلك المشاريع، وأن صحة المنطقة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة بصرامة إذا حدث أي قصور في الإنجاز.

وأكد أهمية رفع مستويات السلامة في بيئة عمل المشاريع، وسرعة إزالة ورفع مخلفات البناء في مواقع العمل، وإغلاق بعض المواقع في الفناء الخارجي الغير آمنة على الزوار؛ لأن خدمة المرضى وراحتهم وسلامتهم هي أولوية قصوى ومبدأ أساسي لكل مقدمي الخدمة الصحية.

وزار "العسيري" عدداً من المنومين، واستمع لملاحظاتهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة.

ومن جانب ذي صلة، أشاد مدير صحة المنطقة، بفريق العمل في مستشفى عسير المركزي، على جهودهم، وطلب منهم بذل المزيد من الجهد لخدمة المستفيدين.

كما أشاد بمشروع "جراحتي"، والذي سيسهم في التقليل من قوائم انتظار عمليات اليوم الواحد.

وعبر عن ارتياحه مما لمسه من فريق العمل من حرص وتفانِ على خدمة المرضى بالشكل الأمثل واستشعار الأجر من الله تعالى، في الإحسان للمريض، والتلطف معه، وتقدير العوامل النفسية التي قد ترتبط بالأمراض العضوية عادةً، وتؤثر على نفسية المريض وطريقة تعامله .