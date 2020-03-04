انفجار يحصد أرواح 3 عناصر من ميليشيا إيرانية في سورية

استهدف سيارة محمّلة بالذخائر والأسلحة

قُتل ثلاثة عناصر من ميليشيا "فاطميون" الإيرانية، وأُصيب آخرون، اليوم (الأربعاء)، في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة للميليشيا في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي شمال سورية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأوضح المرصد أن السيارة كانت محمّلة بالذخائر والأسلحة في طريقها نحو نقاط الميليشيا في البادية.



وبيّن أن حصيلة الخسائر البشرية في الفترة الممتدة من 24 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 354 قتيلًا من النظام السوري والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.