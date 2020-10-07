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جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً

العامري: توائم تطلعات القيادة والرؤية الطموحة للوصول إلى مجتمع حيوي

يدشّن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ يوم غد الخميس، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية لتوائم تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وأضاف، أن الجامعة بنت رؤيتها على إرثها العلمي والثقافي والحضاري، المرتكز على الريادة في العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، ومزجها بالتميز مع البرامج الحديثة في مجال العلوم والحاسب والهندسة والطب، بأيدي أبنائها من الكفاءات والخبرات والكوادر الإدارية والتعليمية في الجامعة.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً
سبق

يدشّن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ يوم غد الخميس، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية لتوائم تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وأضاف، أن الجامعة بنت رؤيتها على إرثها العلمي والثقافي والحضاري، المرتكز على الريادة في العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، ومزجها بالتميز مع البرامج الحديثة في مجال العلوم والحاسب والهندسة والطب، بأيدي أبنائها من الكفاءات والخبرات والكوادر الإدارية والتعليمية في الجامعة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:27 AM

جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً

العامري: توائم تطلعات القيادة والرؤية الطموحة للوصول إلى مجتمع حيوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يدشّن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري؛ يوم غد الخميس، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية لتوائم تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وأضاف، أن الجامعة بنت رؤيتها على إرثها العلمي والثقافي والحضاري، المرتكز على الريادة في العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، ومزجها بالتميز مع البرامج الحديثة في مجال العلوم والحاسب والهندسة والطب، بأيدي أبنائها من الكفاءات والخبرات والكوادر الإدارية والتعليمية في الجامعة.

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