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أبها.. إزالة تعديات على مساحة ١٤١ ألف متر مربع بأحد رفيدة

أراضٍ عامة في مواقع متفرقة

أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة ولجنة التعديات بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة؛ تعديات على أراضٍ عامة في مواقع متفرقة تقدر مساحتها بـ ١٤١ ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، أن التعديات تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار من الحجر وشبوك وغرف غير نظامية وزراعة أشجار متنوعة، بدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية لن تتوانى في إزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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أبها.. إزالة تعديات على مساحة ١٤١ ألف متر مربع بأحد رفيدة
سبق

أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة ولجنة التعديات بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة؛ تعديات على أراضٍ عامة في مواقع متفرقة تقدر مساحتها بـ ١٤١ ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، أن التعديات تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار من الحجر وشبوك وغرف غير نظامية وزراعة أشجار متنوعة، بدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية لن تتوانى في إزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
07:16 PM

أبها.. إزالة تعديات على مساحة ١٤١ ألف متر مربع بأحد رفيدة

أراضٍ عامة في مواقع متفرقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة ولجنة التعديات بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة؛ تعديات على أراضٍ عامة في مواقع متفرقة تقدر مساحتها بـ ١٤١ ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، أن التعديات تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسوار من الحجر وشبوك وغرف غير نظامية وزراعة أشجار متنوعة، بدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية لن تتوانى في إزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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