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وزير الثقافة يزور معرض "حكاية مكان" في صالة فيصل بن فهد للفنون التشكيلية

تجول بين جنبات المعرض الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس الصالة

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة معهد "مسك" للفنون، اليوم معرض "حكاية مكان" في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة"، بعد إعادة افتتاحها أمس.

وتجول بين جنبات المعرض الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس الصالة، ويستعرض تاريخ العقد الأول لمسيرتها، بالإضافة إلى تقديم أعمال ووثائق وإنجازات وأرشيف كامل من كتيبات المعارض الفنية خلال 10 سنوات، التي أقيمت في الفترة ما بين (1406هـ - 1416هـ/ 1986م- 1996م)، كما يعرض أسماء الفنانين المشاركين في تلك الحقبة وصورهم تخليداً لذكرهم وما قدموه للفن السعودي.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" وبرعاية من رئيس مجلس إدارته قد أعاد، أمس افتتاح صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية، بعد ضمها ضمن منصاته، لتستعيد دورها الرئيسي في تحفيز الساحة الفنية السعودية، ولتكون قاعة لعرض الأعمال الفنية، وتبادل الخبرات الإبداعية والمعرفية.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان معرض حكاية زمان مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يزور معرض "حكاية مكان" في صالة فيصل بن فهد للفنون التشكيلية
سبق

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة معهد "مسك" للفنون، اليوم معرض "حكاية مكان" في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة"، بعد إعادة افتتاحها أمس.

وتجول بين جنبات المعرض الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس الصالة، ويستعرض تاريخ العقد الأول لمسيرتها، بالإضافة إلى تقديم أعمال ووثائق وإنجازات وأرشيف كامل من كتيبات المعارض الفنية خلال 10 سنوات، التي أقيمت في الفترة ما بين (1406هـ - 1416هـ/ 1986م- 1996م)، كما يعرض أسماء الفنانين المشاركين في تلك الحقبة وصورهم تخليداً لذكرهم وما قدموه للفن السعودي.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" وبرعاية من رئيس مجلس إدارته قد أعاد، أمس افتتاح صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية، بعد ضمها ضمن منصاته، لتستعيد دورها الرئيسي في تحفيز الساحة الفنية السعودية، ولتكون قاعة لعرض الأعمال الفنية، وتبادل الخبرات الإبداعية والمعرفية.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
03:15 PM

وزير الثقافة يزور معرض "حكاية مكان" في صالة فيصل بن فهد للفنون التشكيلية

تجول بين جنبات المعرض الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس الصالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة معهد "مسك" للفنون، اليوم معرض "حكاية مكان" في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة"، بعد إعادة افتتاحها أمس.

وتجول بين جنبات المعرض الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس الصالة، ويستعرض تاريخ العقد الأول لمسيرتها، بالإضافة إلى تقديم أعمال ووثائق وإنجازات وأرشيف كامل من كتيبات المعارض الفنية خلال 10 سنوات، التي أقيمت في الفترة ما بين (1406هـ - 1416هـ/ 1986م- 1996م)، كما يعرض أسماء الفنانين المشاركين في تلك الحقبة وصورهم تخليداً لذكرهم وما قدموه للفن السعودي.

يذكر أن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" وبرعاية من رئيس مجلس إدارته قد أعاد، أمس افتتاح صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية، بعد ضمها ضمن منصاته، لتستعيد دورها الرئيسي في تحفيز الساحة الفنية السعودية، ولتكون قاعة لعرض الأعمال الفنية، وتبادل الخبرات الإبداعية والمعرفية.

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