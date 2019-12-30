"الأرصاد" تنبّه الرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية

في حالة تشمل محافظات عدة وتبدأ من الثانية عشرة ظهراً للسابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من رياح نشطة وأتربة مثارة بمنطقة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ولفتت الهيئة، عبر النظام الآلي لـ #الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل: الدوادمي والغاط والقويعية والمجمعة وشقراء وعفيف، وتستمر من الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساء اليوم الإثنين.