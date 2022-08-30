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يلعب مباراتين أثناء التوقف .. الاتفاق يستأنف تدريباته

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مواجهتين وديتين في إطار البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أيام الفيفا، حيث يستضيف الاتفاق نظيره فريق الروضة يوم الأربعاء 1 سبتمبر، بينما يواجه الاتفاق نظيره الباطن في الدمام يوم
الأحد 5 سبتمبر المقبل.
وكان سداسي الاتفاق الدوليين قد غادروا الدمام للانتظام في
معسكرات منتخبات بلادهم خلال أيام الفيفا والمقررة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، وهم (الجزائري رايس
مبولحي، السويدي روبنكوايسون، المغربي وليد أزارو ) إلى جانب ثلاثي منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة (حامد الغامدي،
إبراهيم محنشي، حسن السليس).
ميدانيًا استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الأحد تدريباته على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة أبها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يلعب مباراتين أثناء التوقف .. الاتفاق يستأنف تدريباته
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مواجهتين وديتين في إطار البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أيام الفيفا، حيث يستضيف الاتفاق نظيره فريق الروضة يوم الأربعاء 1 سبتمبر، بينما يواجه الاتفاق نظيره الباطن في الدمام يوم
الأحد 5 سبتمبر المقبل.
وكان سداسي الاتفاق الدوليين قد غادروا الدمام للانتظام في
معسكرات منتخبات بلادهم خلال أيام الفيفا والمقررة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، وهم (الجزائري رايس
مبولحي، السويدي روبنكوايسون، المغربي وليد أزارو ) إلى جانب ثلاثي منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة (حامد الغامدي،
إبراهيم محنشي، حسن السليس).
ميدانيًا استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الأحد تدريباته على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة أبها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:08 PM

يلعب مباراتين أثناء التوقف .. الاتفاق يستأنف تدريباته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مواجهتين وديتين في إطار البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أيام الفيفا، حيث يستضيف الاتفاق نظيره فريق الروضة يوم الأربعاء 1 سبتمبر، بينما يواجه الاتفاق نظيره الباطن في الدمام يوم
الأحد 5 سبتمبر المقبل.
وكان سداسي الاتفاق الدوليين قد غادروا الدمام للانتظام في
معسكرات منتخبات بلادهم خلال أيام الفيفا والمقررة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، وهم (الجزائري رايس
مبولحي، السويدي روبنكوايسون، المغربي وليد أزارو ) إلى جانب ثلاثي منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة (حامد الغامدي،
إبراهيم محنشي، حسن السليس).
ميدانيًا استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الأحد تدريباته على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، وذلك بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو الفريق لمدة 48 ساعة بعد مواجهة أبها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

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