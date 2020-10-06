جامعة الملك عبد العزيز: هذه حقيقة اصطفاف الطلاب والطالبات في طوابير طويلة

قالت: الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني

أوضحت جامعة الملك عبدالعزيز عما تم تداوله من مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها اصطفاف طابور طويل من الانتظار للطالبات والطلاب الذين يرغبون في أداء الاختبارات النصفية، موضحة أن الصور التقطت خارج نقاط الفرز قبل دخول القاعات والمباني.

وأضافت الجامعة أنه تم تحديد مواقع ومداخل البوابات للتأكد من هوية الطلبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل قياس الحرارة والتأكد من موعد الاختبار، فضلًا عن حضور كثير من الطالبات في مواعيد ليست ضمن مواعيد الاختبار المحددة.

وأعلنت الجامعة عن اتخاذها عدة خطوات سيتم العمل بها من صباح غد الأربعاء، ستسهم في تسريع عملية تفويج الطلاب والطالبات منها، وإلغاء نقاط الفرز على البوابات والسماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي قبل موعد الاختبار بساعة، ومن ثم توزيعهم على القاعات وإجراء الفحوصات الخاصة بقياس الحرارة داخل القاعات والفصول.

كما حثت الجامعة أبناءها الطلبة على التقيد بمواعيد الاختبارات وعدم الحضور في أوقات غير مجدولة، مؤكدة أن الطلاب والطالبات الذين لم يتمكّنوا من حضور الاختبار بسبب ظروف صحية أو غيرها من الأعذار الرسمية؛ ستتم إعادة الاختبار لهم لاحقًا.