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فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بكورونا و12وفاة

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30480 شخصًا

سجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و18638 إصابة في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 229814 حالة مؤكدة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بكورونا و12وفاة
سبق

سجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و18638 إصابة في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 229814 حالة مؤكدة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:16 PM

فرنسا تسجل 4471 إصابة جديدة بكورونا و12وفاة

إجمالي الوفيات ارتفع إلى 30480 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا 4471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و18638 إصابة في أسبوع واحد، ليرتفع الإجمالي إلى 229814 حالة مؤكدة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية تسجيل 12 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليصبح المجموع 30480 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية.

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