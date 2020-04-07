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1150 جولة رقابية للحدّ من انتشار فيروس كورونا في ينبع الصناعية

إتلاف 115 كيلو غير صالحة للاستهلاك وتطبيق 11 غرامة مالية

نفذت الهيئة الملكية بينبع، أكثر من 1150 جولة رقابية بمدينة ينبع الصناعية، في إطار جهود الوقاية من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وتفقّدت الفرق الميدانية المتخصصة بإدارة خدمات الأملاك، المحالّ التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك، وألزمت المنشآت المختصة بتقديم المأكولات والمشروبات بمنع تقديمها في الداخل.

وأغلقت صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية؛ تنفيذًا لقرارات لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن التجمعات.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 750 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية، وإتلاف 115 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتطبيق 11 غرامة مالية على بعض المنشآت المخالفة بالمدينة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1150 جولة رقابية للحدّ من انتشار فيروس كورونا في ينبع الصناعية
سبق

نفذت الهيئة الملكية بينبع، أكثر من 1150 جولة رقابية بمدينة ينبع الصناعية، في إطار جهود الوقاية من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وتفقّدت الفرق الميدانية المتخصصة بإدارة خدمات الأملاك، المحالّ التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك، وألزمت المنشآت المختصة بتقديم المأكولات والمشروبات بمنع تقديمها في الداخل.

وأغلقت صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية؛ تنفيذًا لقرارات لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن التجمعات.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 750 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية، وإتلاف 115 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتطبيق 11 غرامة مالية على بعض المنشآت المخالفة بالمدينة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:17 PM

1150 جولة رقابية للحدّ من انتشار فيروس كورونا في ينبع الصناعية

إتلاف 115 كيلو غير صالحة للاستهلاك وتطبيق 11 غرامة مالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نفذت الهيئة الملكية بينبع، أكثر من 1150 جولة رقابية بمدينة ينبع الصناعية، في إطار جهود الوقاية من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وتفقّدت الفرق الميدانية المتخصصة بإدارة خدمات الأملاك، المحالّ التجارية ومنشآت الأطعمة والأنشطة التموينية والتجارية ذات العلاقة بالمستهلك، وألزمت المنشآت المختصة بتقديم المأكولات والمشروبات بمنع تقديمها في الداخل.

وأغلقت صالونات الحلاقة الرجالية والتجميل النسائية؛ تنفيذًا لقرارات لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن التجمعات.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 750 زيارة تفتيشية للمحلات التجارية، وإتلاف 115 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتطبيق 11 غرامة مالية على بعض المنشآت المخالفة بالمدينة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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