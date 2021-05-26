لليوم الثاني.. مئات المتطوعين يرافقون الدفاع المدني للبحث عن مفقود سيول العارضة

جرفته مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان

ما زالت فِرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث بالتعاون مع مئات المتطوعين عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ يومَيْن.

وكان قد توافد بعد صلاة الفجر أمس الأول المئات من المتطوعين، إضافة إلى آليات الدفاع المدني، وذلك للبحث عن مفقود العارضة، الذي جرفته السيول مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.