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"سكني" يُصدر تقريره الأول للعام 2020 مستعرضاً مستجدات المشاريع ومستهدفاته

32.285 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية خلال شهر يناير

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الأول خلال هذا العام 2020، واستعرض التقرير أبرز منجزات البرنامج لشهر يناير الماضي، حيث تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال شهر يناير الماضي بعدد 32.285 أسرة، منها 12.059 أسرة تمكنت من السكن، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، من بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، كما استعرض التقرير كذلك إنجازات العام الماضي 2019 والتي تمثلت في استفادة 300.041 أسرة، منها 109.162 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً مستهدفاته التي أعلن عنها للعام الماضي لخدمة 200 ألف أسرة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في تنفيذ 57 مشروعاً توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 17 مخططاً جديداً للأراضي السكنية خلال شهر فبراير لتوفير 9456 قطعة أرض في 8 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 156 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030– عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُصدر تقريره الأول للعام 2020 مستعرضاً مستجدات المشاريع ومستهدفاته
سبق

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الأول خلال هذا العام 2020، واستعرض التقرير أبرز منجزات البرنامج لشهر يناير الماضي، حيث تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال شهر يناير الماضي بعدد 32.285 أسرة، منها 12.059 أسرة تمكنت من السكن، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، من بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، كما استعرض التقرير كذلك إنجازات العام الماضي 2019 والتي تمثلت في استفادة 300.041 أسرة، منها 109.162 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً مستهدفاته التي أعلن عنها للعام الماضي لخدمة 200 ألف أسرة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في تنفيذ 57 مشروعاً توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 17 مخططاً جديداً للأراضي السكنية خلال شهر فبراير لتوفير 9456 قطعة أرض في 8 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 156 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030– عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
05:08 PM

"سكني" يُصدر تقريره الأول للعام 2020 مستعرضاً مستجدات المشاريع ومستهدفاته

32.285 أسرة استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية خلال شهر يناير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الأول خلال هذا العام 2020، واستعرض التقرير أبرز منجزات البرنامج لشهر يناير الماضي، حيث تضمن تفاصيل أعداد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج خلال شهر يناير الماضي بعدد 32.285 أسرة، منها 12.059 أسرة تمكنت من السكن، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، من بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، كما استعرض التقرير كذلك إنجازات العام الماضي 2019 والتي تمثلت في استفادة 300.041 أسرة، منها 109.162 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً مستهدفاته التي أعلن عنها للعام الماضي لخدمة 200 ألف أسرة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في تنفيذ 57 مشروعاً توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 17 مخططاً جديداً للأراضي السكنية خلال شهر فبراير لتوفير 9456 قطعة أرض في 8 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 156 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030– عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

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