"هوس الطيران".. عرض خاص لأول فيلم باكستاني في السعودية

شهد حضورًا سعوديًّا رفيع المستوى وسفراء البلدين والممثلين

حصل الفيلم الباكستاني الذي تم إصداره حديثًا في البلاد "Parwaaz-hei-Junoon" (هوس الطيران) على جائزة؛ كونه أول فيلم باكستاني يتم عرضه في المملكة العربية السعودية.

وتم استعراض الفيلم على مستوى رفيع معلنًا دخول الأفلام الباكستانية في صناعة الترفيه السعودية.

وبصرف النظر عن الحضور السعودي رفيع المستوى، حضر سفراء من كل من السعودية وباكستان جنبًا إلى جنب مع مجموعة مختارة من أعضاء الجالية الباكستانية خلال الحدث اللافت في إحدى قاعات السينما المحلية في العاصمة الرياض.

وحضر الممثلون الرئيسيون للفيلم من بطولة حمزة علي عباسي وهانية عامر وأحمد مير الذين قدموا إلى السعودية خصيصًا بمناسبة تدشين فيلمهم لأول مرة في السعودية معلنًا بذلك دخول الأفلام الباكستانية في عالم الترفيه بالسعودية.

وبغض النظر عن المناسبة، حضر كل من السفير السعودي في باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى السعودية خان هاشم بن صديق، ونائب الوزير السعودي ناصر الحجيلان، ومستشار وزارة الإعلام السعودية فهيم الحامد.

وشاركت في الحدث زوجة وزير الإعلام الباكستاني هيبا فواد، وعدد من عضوات البرلمان، إلى جانب تجمع كبير من أعضاءالجالية الباكستانية.

وفي حديثه بتلك المناسبة قال نجم الفيلم حمزة علي عباس إن السعودية كانت دائمًا قريبة جدًّا من قلبه، وإنه شعر بسعادة غامرة لأن فيلمه سيتم عرضه في السعودية. مشيرًا إلى أن تلك المناسبة لحظة غالية بالنسبة له، ونقطة تشجيع لصناعة الأفلام الباكستانية التي تتطلع دائمًا لتحقيق نتائج كبيرة من خلال هذه الجهود.

من جانبها، قالت هنية عامر، بطلة الفيلم، إنها سعيدة جدًّا بالقدوم إلى السعودية، وكونها أصبحت جزءًا من تلك المناسبة التاريخية.

وقالت هنية إنها شعرت بسعادة غامرة على الإثارة والمدح اللافت لعملها، وقالت إن عرض الفيلم سيسهم في ترسيخ الثقافة الباكستانية، وسيقطع شوطًا طويلاً في تحسين العلاقات الثنائية.

وفي حديثه بتلك المناسبة قال نواف المالكي، سفير السعودية لدى باكستان: إن الشعبين الباكستاني والسعودي يكملان بعضهما. والآن بعد أن بدأ عرض الأفلام الباكستانية في السعودية فإن ذلك سيعزز الروابط بشكل أكبر.

من طرفه، قال سفير باكستان لدى السعودية خان هاشم بن صديق إن قصة "بروازهي جونون" مليئة بالنشاط والحياة، بل ترفع معنويات الحب للوطن أيضًا.