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أمير الرياض: الميزانية حملت بشائر الخير والنماء لتحقيق الرخاء للوطن والمواطن

قال إنها عكست نتائج السياسة الحكيمة للقيادة في تنويع مصادر الدخل

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض إن الميزانية العامة للدولة حملت بشائر الخير والنماء، وعكست نتائج الرؤى الطموحة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة.

وأضاف أن ما أظهرته الموازنة العامة من نتائج وأرقام مبشرة جاء مبرهناً على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار جائحة كورونا، ومؤكداً على بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في العمل على تجاوز هذه الأزمة، والسعي لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه.

وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أكدت على ما توليه هذه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالغة لتعزيز مكتسبات هذا الوطن وخدمة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المبادرات الإصلاحية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والتحسين المستمر لجودة الحياة، والعمل على تعزيز معدلات النمو والتطوير للبيئة التعليمية والمرافق والخدمات ودعم الإسكان، والتأكيد على الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة الرياض الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.

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أمير الرياض: الميزانية حملت بشائر الخير والنماء لتحقيق الرخاء للوطن والمواطن
سبق

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض إن الميزانية العامة للدولة حملت بشائر الخير والنماء، وعكست نتائج الرؤى الطموحة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة.

وأضاف أن ما أظهرته الموازنة العامة من نتائج وأرقام مبشرة جاء مبرهناً على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار جائحة كورونا، ومؤكداً على بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في العمل على تجاوز هذه الأزمة، والسعي لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه.

وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أكدت على ما توليه هذه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالغة لتعزيز مكتسبات هذا الوطن وخدمة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المبادرات الإصلاحية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والتحسين المستمر لجودة الحياة، والعمل على تعزيز معدلات النمو والتطوير للبيئة التعليمية والمرافق والخدمات ودعم الإسكان، والتأكيد على الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة الرياض الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:03 PM

أمير الرياض: الميزانية حملت بشائر الخير والنماء لتحقيق الرخاء للوطن والمواطن

قال إنها عكست نتائج السياسة الحكيمة للقيادة في تنويع مصادر الدخل

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فلاح الجوفان - الرياض
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رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه، ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال أمير منطقة الرياض إن الميزانية العامة للدولة حملت بشائر الخير والنماء، وعكست نتائج الرؤى الطموحة والسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، وهو ما أظهرته نتائج الموازنة العامة.

وأضاف أن ما أظهرته الموازنة العامة من نتائج وأرقام مبشرة جاء مبرهناً على تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز آثار جائحة كورونا، ومؤكداً على بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة في العمل على تجاوز هذه الأزمة، والسعي لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه.

وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أكدت على ما توليه هذه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالغة لتعزيز مكتسبات هذا الوطن وخدمة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المبادرات الإصلاحية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق، والتحسين المستمر لجودة الحياة، والعمل على تعزيز معدلات النمو والتطوير للبيئة التعليمية والمرافق والخدمات ودعم الإسكان، والتأكيد على الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام تصريحه سأل أمير منطقة الرياض الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.

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