النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيتوريا" مدرب "النصر" الذي استعصى على "الهلاليين"!

قاد الفريق في مباراتين نجح في الفوز بهما

وقف المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، كحجر عثرة أمام الهلاليين في تذوق طعم النصر، في المباراتين اللتين قاد فيهما "العالمي" أمام "الزعيم".

وقاد فيتوريا مدرب النصر، فريقه لهزيمة الهلال للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وكان وقتها مدرب الزعيم هو المرواتي زوران ماميتش.

وفي المباراة الثانية نجح في قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف؛ علمًا بأن مدرب الزعيم الحالي هو الروماني رازفان لوتشيسكو؛ حيث رفع بهما النصر رصيده للنقطة الـ14 ولهم مباراة مؤجلة.

وكان "فيتوريا" قد نجح في إدارة مباراة الأمس بحنكة مميزة؛ حيث استغل خروج المهاجم الهلالي بافيتمبي غوميز لتحقيق الفوز.

فيتوريا روي فيتوريا مدرب النصر النصر العالمي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"فيتوريا" مدرب "النصر" الذي استعصى على "الهلاليين"!
سبق

وقف المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، كحجر عثرة أمام الهلاليين في تذوق طعم النصر، في المباراتين اللتين قاد فيهما "العالمي" أمام "الزعيم".

وقاد فيتوريا مدرب النصر، فريقه لهزيمة الهلال للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وكان وقتها مدرب الزعيم هو المرواتي زوران ماميتش.

وفي المباراة الثانية نجح في قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف؛ علمًا بأن مدرب الزعيم الحالي هو الروماني رازفان لوتشيسكو؛ حيث رفع بهما النصر رصيده للنقطة الـ14 ولهم مباراة مؤجلة.

وكان "فيتوريا" قد نجح في إدارة مباراة الأمس بحنكة مميزة؛ حيث استغل خروج المهاجم الهلالي بافيتمبي غوميز لتحقيق الفوز.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:37 AM

"فيتوريا" مدرب "النصر" الذي استعصى على "الهلاليين"!

قاد الفريق في مباراتين نجح في الفوز بهما

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
1,830

وقف المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، كحجر عثرة أمام الهلاليين في تذوق طعم النصر، في المباراتين اللتين قاد فيهما "العالمي" أمام "الزعيم".

وقاد فيتوريا مدرب النصر، فريقه لهزيمة الهلال للمرة الثانية على التوالي؛ حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما فاز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، وكان وقتها مدرب الزعيم هو المرواتي زوران ماميتش.

وفي المباراة الثانية نجح في قيادة فريقه للفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين لهدف؛ علمًا بأن مدرب الزعيم الحالي هو الروماني رازفان لوتشيسكو؛ حيث رفع بهما النصر رصيده للنقطة الـ14 ولهم مباراة مؤجلة.

وكان "فيتوريا" قد نجح في إدارة مباراة الأمس بحنكة مميزة؛ حيث استغل خروج المهاجم الهلالي بافيتمبي غوميز لتحقيق الفوز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,953
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,701
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,157
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,320

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة