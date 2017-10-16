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الجامعة الإسلامية تفتح القبول في 52 برنامجًا للدراسات العليا.. الأحد

تشمل 4 برامج للدبلوم العالي و30 للماجستير و18 للدكتوراه

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ فتح باب القبول في 52 برنامج دراسات عليا، للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وحددت العمادة المدة من 21 صفر الحالي وحتى 10 ربيع الأول المقبل، في التخصصات النظرية، فيما سيكون آخر يوم للقبول في الأخرى التطبيقية، الخميس 29 ربيع الثاني المقبل، عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، ويوم 24 جمادى الأولى، موعدًا لإعلان المرشحين نهائيًّا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

كما أوضحت العمادة أن البرامج المتاحة لمرحلة الدبلوم العالي تشمل أربعة تخصصات في كلٍّ من: "الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد، المهارات اللغوية، الإعلام والاتصال".

وتشمل مرحلة الماجستير 30 تخصصًا في: "الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الأديان والمذاهب الفكرية، أصول التربية الإسلامية، الإدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس، التربية الخاصة، علم النفس التربوي، اللغويات، الأدب والبلاغة، الإعلام والاتصال، الأنظمة، القضاء، الهندسة الكهربائية في (برنامج الطاقة المتجددة)، الهندسة الكهربائية في (برنامج الميتاكرونيكس والربوتكس)، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، الكيمياء والفيزياء كماجستير مهني في المختبرات الصناعية".

أما مرحلة الدكتوراه فتشمل 18 تخصصًا في: "الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، الأنظمة، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، والتخصصات المتفرعة من التربية، اللغويات، الأدب والبلاغة".

الجامعة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجامعة الإسلامية تفتح القبول في 52 برنامجًا للدراسات العليا.. الأحد
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ فتح باب القبول في 52 برنامج دراسات عليا، للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وحددت العمادة المدة من 21 صفر الحالي وحتى 10 ربيع الأول المقبل، في التخصصات النظرية، فيما سيكون آخر يوم للقبول في الأخرى التطبيقية، الخميس 29 ربيع الثاني المقبل، عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، ويوم 24 جمادى الأولى، موعدًا لإعلان المرشحين نهائيًّا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

كما أوضحت العمادة أن البرامج المتاحة لمرحلة الدبلوم العالي تشمل أربعة تخصصات في كلٍّ من: "الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد، المهارات اللغوية، الإعلام والاتصال".

وتشمل مرحلة الماجستير 30 تخصصًا في: "الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الأديان والمذاهب الفكرية، أصول التربية الإسلامية، الإدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس، التربية الخاصة، علم النفس التربوي، اللغويات، الأدب والبلاغة، الإعلام والاتصال، الأنظمة، القضاء، الهندسة الكهربائية في (برنامج الطاقة المتجددة)، الهندسة الكهربائية في (برنامج الميتاكرونيكس والربوتكس)، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، الكيمياء والفيزياء كماجستير مهني في المختبرات الصناعية".

أما مرحلة الدكتوراه فتشمل 18 تخصصًا في: "الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، الأنظمة، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، والتخصصات المتفرعة من التربية، اللغويات، الأدب والبلاغة".

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
06:56 PM

الجامعة الإسلامية تفتح القبول في 52 برنامجًا للدراسات العليا.. الأحد

تشمل 4 برامج للدبلوم العالي و30 للماجستير و18 للدكتوراه

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فهد الغبيوي - المدينة المنورة
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أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ فتح باب القبول في 52 برنامج دراسات عليا، للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وحددت العمادة المدة من 21 صفر الحالي وحتى 10 ربيع الأول المقبل، في التخصصات النظرية، فيما سيكون آخر يوم للقبول في الأخرى التطبيقية، الخميس 29 ربيع الثاني المقبل، عن طريق البوابة الإلكترونية للعمادة، ويوم 24 جمادى الأولى، موعدًا لإعلان المرشحين نهائيًّا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

كما أوضحت العمادة أن البرامج المتاحة لمرحلة الدبلوم العالي تشمل أربعة تخصصات في كلٍّ من: "الدعوة والثقافة الإسلامية، التوجيه والإرشاد، المهارات اللغوية، الإعلام والاتصال".

وتشمل مرحلة الماجستير 30 تخصصًا في: "الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الأديان والمذاهب الفكرية، أصول التربية الإسلامية، الإدارة التربوية، المناهج وطرق التدريس، التربية الخاصة، علم النفس التربوي، اللغويات، الأدب والبلاغة، الإعلام والاتصال، الأنظمة، القضاء، الهندسة الكهربائية في (برنامج الطاقة المتجددة)، الهندسة الكهربائية في (برنامج الميتاكرونيكس والربوتكس)، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، الكيمياء والفيزياء كماجستير مهني في المختبرات الصناعية".

أما مرحلة الدكتوراه فتشمل 18 تخصصًا في: "الفقه، أصول الفقه، الاقتصاد الإسلامي، الأنظمة، القضاء، التفسير وعلوم القرآن، القراءات، فقه السنة، علوم الحديث، العقيدة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، والتخصصات المتفرعة من التربية، اللغويات، الأدب والبلاغة".

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