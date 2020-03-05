منسوبو "مالية الدواسر" يودعون "الراشد"

أقام منسوبو مكتب وزارة المالية بوادي الدواسر، حفل توديع لمدير المكتب السابق عبدالله بن محمد الراشد، بمناسبة إحالته للتقاعد.
وشهد الحفل تقديم الهدايا التذكارية، بمشاركة المدير المكلف محمد بن عبدالرحمن الدوسري.
أقام منسوبو مكتب وزارة المالية بوادي الدواسر، حفل توديع لمدير المكتب السابق عبدالله بن محمد الراشد، بمناسبة إحالته للتقاعد.
وشهد الحفل تقديم الهدايا التذكارية، بمشاركة المدير المكلف محمد بن عبدالرحمن الدوسري.
أقام منسوبو مكتب وزارة المالية بوادي الدواسر، حفل توديع لمدير المكتب السابق عبدالله بن محمد الراشد، بمناسبة إحالته للتقاعد.
وشهد الحفل تقديم الهدايا التذكارية، بمشاركة المدير المكلف محمد بن عبدالرحمن الدوسري.
أقام منسوبو مكتب وزارة المالية بوادي الدواسر، حفل توديع لمدير المكتب السابق عبدالله بن محمد الراشد، بمناسبة إحالته للتقاعد.
وشهد الحفل تقديم الهدايا التذكارية، بمشاركة المدير المكلف محمد بن عبدالرحمن الدوسري.