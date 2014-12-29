قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).
وحثّت الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس.
"الصحة": أكثر من700 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا
حثّت المواطنين والمقيمين على التسجيل لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم
قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).
وحثّت الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس.
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"الصحة": أكثر من700 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29
قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:08 PM
"الصحة": أكثر من700 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا
حثّت المواطنين والمقيمين على التسجيل لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم
قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).
وحثّت الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس.
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