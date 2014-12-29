قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19). وحثّت الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس.

"الصحة": أكثر من700 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29 قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

وحثّت الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 02:08 PM

"الصحة": أكثر من700 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا حثّت المواطنين والمقيمين على التسجيل لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم





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قالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

وحثّت الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس.