"المعلمي" يشارك في احتفال الوفد الكويتي الدائم والقنصلية بنيويورك بذكرى اليوم الوطني

دعا الله أن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين

شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفال الذي أقامه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والقنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم، مؤخرًا، بمناسبة الذكرى الـ59 لليوم الوطني الكويتي.

وأعرب السفير عبدالله المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي، وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة، وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.