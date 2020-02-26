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"المعلمي" يشارك في احتفال الوفد الكويتي الدائم والقنصلية بنيويورك بذكرى اليوم الوطني

دعا الله أن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين

شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفال الذي أقامه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والقنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم، مؤخرًا، بمناسبة الذكرى الـ59 لليوم الوطني الكويتي.

وأعرب السفير عبدالله المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي، وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة، وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.

عبدالله بن يحيى المعلمي الكويت اليوم الوطني الكويتي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"المعلمي" يشارك في احتفال الوفد الكويتي الدائم والقنصلية بنيويورك بذكرى اليوم الوطني
سبق

شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفال الذي أقامه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والقنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم، مؤخرًا، بمناسبة الذكرى الـ59 لليوم الوطني الكويتي.

وأعرب السفير عبدالله المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي، وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة، وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
08:30 AM

"المعلمي" يشارك في احتفال الوفد الكويتي الدائم والقنصلية بنيويورك بذكرى اليوم الوطني

دعا الله أن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاحتفال الذي أقامه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والقنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم، مؤخرًا، بمناسبة الذكرى الـ59 لليوم الوطني الكويتي.

وأعرب السفير عبدالله المعلمي باسمه وباسم أعضاء وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أطيب التهاني للسفير منصور العتيبي، وأعضاء وفد دولة الكويت الشقيقة، وعن أصدق الأمنيات لحكومة وشعب دولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يُديم الألفة والمحبة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وأعضاء وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.

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