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أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 250 مسلخاً ونقطة ذبح استعداداً للعيد

"الحمدي": تم إلزامها بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها أنهت كافة التجهيزات والاستعدادات بأكثر من 250 مسلخاً ونقاط ذبح لاستقبال الأضاحي علاوة على دعم المسالخ بالمراقبين والمشرفين والكوادر؛ للإشراف على جميع المسالخ ونقاط الذبح في مدن ومحافظات المنطقة وفق الخطة التي تم الإعداد لها مسبقاً.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ ورفع طاقتها التشغيلية للتخفيف على الراغبين في ذبح أضحياتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورونا المستجد.

وأشار الحمدي إلى أنه تم إلزام المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظاً على سلامتهم.

وشدد على أن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية على نقاط الذبح التي سمح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى فقط؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض فيروس كورونا.

يشار إلى أن أمانة منطقة عسير أتاحت خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لذبح الأضاحي في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، والتي تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 250 مسلخاً ونقطة ذبح استعداداً للعيد
سبق

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها أنهت كافة التجهيزات والاستعدادات بأكثر من 250 مسلخاً ونقاط ذبح لاستقبال الأضاحي علاوة على دعم المسالخ بالمراقبين والمشرفين والكوادر؛ للإشراف على جميع المسالخ ونقاط الذبح في مدن ومحافظات المنطقة وفق الخطة التي تم الإعداد لها مسبقاً.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ ورفع طاقتها التشغيلية للتخفيف على الراغبين في ذبح أضحياتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورونا المستجد.

وأشار الحمدي إلى أنه تم إلزام المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظاً على سلامتهم.

وشدد على أن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية على نقاط الذبح التي سمح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى فقط؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض فيروس كورونا.

يشار إلى أن أمانة منطقة عسير أتاحت خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لذبح الأضاحي في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، والتي تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
02:26 PM

أمانة عسير وبلدياتها تهيئ 250 مسلخاً ونقطة ذبح استعداداً للعيد

"الحمدي": تم إلزامها بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة المنطقة وبلدياتها أنهت كافة التجهيزات والاستعدادات بأكثر من 250 مسلخاً ونقاط ذبح لاستقبال الأضاحي علاوة على دعم المسالخ بالمراقبين والمشرفين والكوادر؛ للإشراف على جميع المسالخ ونقاط الذبح في مدن ومحافظات المنطقة وفق الخطة التي تم الإعداد لها مسبقاً.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ ورفع طاقتها التشغيلية للتخفيف على الراغبين في ذبح أضحياتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورونا المستجد.

وأشار الحمدي إلى أنه تم إلزام المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظاً على سلامتهم.

وشدد على أن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية على نقاط الذبح التي سمح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى فقط؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض فيروس كورونا.

يشار إلى أن أمانة منطقة عسير أتاحت خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لذبح الأضاحي في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم، والتي تأتي بالتزامن مع استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك، وجهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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