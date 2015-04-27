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"الصندوق العقاري" يُودع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021

ابن ماضي: برنامج القرض المدعوم مكّن أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداعه أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر إبريل الجاري 2021، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل تجاوز 695 مليون ريال، وخُصّص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى نهاية شهر إبريل، بلغ نحو 27.5 مليار ريال.

وقال ابن ماضي؛ إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يؤكّد استمراريته في توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم؛ حيث مكّن البرنامج بالشراكة المثمرة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 66 ألف أسرة سعودية بنسبة نمو 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "القرض المدعوم" منذ بدايته في شهر يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول 2021م، أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة عن استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" يُودع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021
سبق

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداعه أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر إبريل الجاري 2021، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل تجاوز 695 مليون ريال، وخُصّص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى نهاية شهر إبريل، بلغ نحو 27.5 مليار ريال.

وقال ابن ماضي؛ إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يؤكّد استمراريته في توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم؛ حيث مكّن البرنامج بالشراكة المثمرة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 66 ألف أسرة سعودية بنسبة نمو 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "القرض المدعوم" منذ بدايته في شهر يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول 2021م، أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة عن استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعوم.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:47 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:33 PM

"الصندوق العقاري" يُودع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021

ابن ماضي: برنامج القرض المدعوم مكّن أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداعه أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر إبريل الجاري 2021، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل تجاوز 695 مليون ريال، وخُصّص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م حتى نهاية شهر إبريل، بلغ نحو 27.5 مليار ريال.

وقال ابن ماضي؛ إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يؤكّد استمراريته في توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم؛ حيث مكّن البرنامج بالشراكة المثمرة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 66 ألف أسرة سعودية بنسبة نمو 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "القرض المدعوم" منذ بدايته في شهر يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول 2021م، أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة عن استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعوم.

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