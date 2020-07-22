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مهارة شابين سعوديين تقود جامعة جازان للمركز الثالث في كفاءة الإنفاق

أعادا تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان أوصت عدة شركات باستبدالها

حققت جامعة جازان المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، من خلال الاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية، وذلك حسب ما نشره مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي وجّه خطاب تهنئة وشكر للجامعة بهذه المناسبة.

جاء ذلك بعد أن تمكّن المهندسان: الحسن الحكمي، وخالد طالبي من جامعة جازان، من إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان كانت قد أوصت عدة شركات باستبدالها بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف "البكج" بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص من تلك الأجهزة.

وهنأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبوها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومن أمير منطقة جازان ونائبه، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وقال وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق الأستاذ الدكتور محمد معشي: الجامعة نجحت في تحقيق المركز الثالث وطنيًّا وعلى مستوى الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق في "الفرص الإبداعية".

وأضاف: الجامعة نافست 651 فرصة قدمتها العديد من الجهات الحكومية، وبعد الفحص والمفاضلة حصدت الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة هذا الإنجاز.

وعبّر "معشي" عن شكره لـ"القحطاني"، كما ثمّن لوكلاء الجامعة دعمهم المستمر، وقدم شكره لأعضاء فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، وللمشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حسين قصادي، وفريقه الذي حقق هذا الإنجاز الوطني.

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان؛ التهنئة لجامعة جازان، وقال: الجهود المبذولة من قبل الجامعة جاءت مميزة في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر خلق فرصة إبداعية، تمثلت في الاعتماد على كوادر الجامعة من مهندسين وفنيين، والاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهارة شابين سعوديين تقود جامعة جازان للمركز الثالث في كفاءة الإنفاق
سبق

حققت جامعة جازان المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، من خلال الاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية، وذلك حسب ما نشره مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي وجّه خطاب تهنئة وشكر للجامعة بهذه المناسبة.

جاء ذلك بعد أن تمكّن المهندسان: الحسن الحكمي، وخالد طالبي من جامعة جازان، من إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان كانت قد أوصت عدة شركات باستبدالها بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف "البكج" بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص من تلك الأجهزة.

وهنأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبوها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومن أمير منطقة جازان ونائبه، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وقال وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق الأستاذ الدكتور محمد معشي: الجامعة نجحت في تحقيق المركز الثالث وطنيًّا وعلى مستوى الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق في "الفرص الإبداعية".

وأضاف: الجامعة نافست 651 فرصة قدمتها العديد من الجهات الحكومية، وبعد الفحص والمفاضلة حصدت الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة هذا الإنجاز.

وعبّر "معشي" عن شكره لـ"القحطاني"، كما ثمّن لوكلاء الجامعة دعمهم المستمر، وقدم شكره لأعضاء فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، وللمشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حسين قصادي، وفريقه الذي حقق هذا الإنجاز الوطني.

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان؛ التهنئة لجامعة جازان، وقال: الجهود المبذولة من قبل الجامعة جاءت مميزة في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر خلق فرصة إبداعية، تمثلت في الاعتماد على كوادر الجامعة من مهندسين وفنيين، والاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
06:03 PM

مهارة شابين سعوديين تقود جامعة جازان للمركز الثالث في كفاءة الإنفاق

أعادا تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان أوصت عدة شركات باستبدالها

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فهد كاملي - جازان
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حققت جامعة جازان المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، من خلال الاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية، وذلك حسب ما نشره مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي وجّه خطاب تهنئة وشكر للجامعة بهذه المناسبة.

جاء ذلك بعد أن تمكّن المهندسان: الحسن الحكمي، وخالد طالبي من جامعة جازان، من إعادة تشغيل 120 عيادة بكلية طب الأسنان كانت قد أوصت عدة شركات باستبدالها بعد توقفها عن العمل، إلى جانب نجاحهما في نقل وتركيب وإعادة تشغيل وحدات التكييف "البكج" بكلية الهندسة بعد أن تقرر التخلص من تلك الأجهزة.

وهنأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الذي تحظى به الجامعة ومنسوبوها من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ومن أمير منطقة جازان ونائبه، كما نوه بمتابعة واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة ودعم برامجها وخططها التطويرية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

وقال وكيل الجامعة رئيس فريق كفاءة الإنفاق الأستاذ الدكتور محمد معشي: الجامعة نجحت في تحقيق المركز الثالث وطنيًّا وعلى مستوى الجهات الحكومية في مجال كفاءة الإنفاق في "الفرص الإبداعية".

وأضاف: الجامعة نافست 651 فرصة قدمتها العديد من الجهات الحكومية، وبعد الفحص والمفاضلة حصدت الجامعة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة هذا الإنجاز.

وعبّر "معشي" عن شكره لـ"القحطاني"، كما ثمّن لوكلاء الجامعة دعمهم المستمر، وقدم شكره لأعضاء فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة، وللمشرف على الإدارة العامة للتشغيل والصيانة حسين قصادي، وفريقه الذي حقق هذا الإنجاز الوطني.

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان؛ التهنئة لجامعة جازان، وقال: الجهود المبذولة من قبل الجامعة جاءت مميزة في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر خلق فرصة إبداعية، تمثلت في الاعتماد على كوادر الجامعة من مهندسين وفنيين، والاستغناء عن إبرام عقد مع الشركات الموردة بقيمة مالية عالية.

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