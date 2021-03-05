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ماليزيا ترصد إصابتين بسلالة كورونا الجديدة لشخصين قادمين من دبي

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الجمعة، رصد حالتي إصابة بسلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، يعتقد أنها أسرع انتشارًا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة.
وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، إن "السلالة المعروفة أيضًا باسم (بي.1. 525) رصدت في شخصين قادمين من دبي بالإمارات العربية المتحدة".

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ماليزيا ترصد إصابتين بسلالة كورونا الجديدة لشخصين قادمين من دبي
سبق

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الجمعة، رصد حالتي إصابة بسلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، يعتقد أنها أسرع انتشارًا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة.
وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، إن "السلالة المعروفة أيضًا باسم (بي.1. 525) رصدت في شخصين قادمين من دبي بالإمارات العربية المتحدة".

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
02:14 PM

ماليزيا ترصد إصابتين بسلالة كورونا الجديدة لشخصين قادمين من دبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الجمعة، رصد حالتي إصابة بسلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، يعتقد أنها أسرع انتشارًا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة.
وقال المدير العام للصحة الماليزية، نور هشام عبدالله، إن "السلالة المعروفة أيضًا باسم (بي.1. 525) رصدت في شخصين قادمين من دبي بالإمارات العربية المتحدة".

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