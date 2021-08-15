أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار

"العتيبي": يصب في مصلحة القطاع الخاص

نوه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتخفيف الأعباء المالية على القطاع التجاري وذلك بتنبيه صاحب المنشأة أولاً بالمخالفات، مما يساهم في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيزها بما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.



وبين أمين الطائف أن هذا القرار يأتي ليدعم استمرارية العمل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال ويشجع على الامتثال للأنظمة والتعليمات ويدعم تنمية القطاع الخاص، حيث تقوم الفرق الميدانية على تنبيه الأنشطة المخالفة بالتجاوزات وإمهالها لتصحيحها ومتابعة ذلك وفق برامج الرقابة البلدية بما يحقق المطلوب.



من جانبه أشار رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي العتيبي أن القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص ويظهر الوعي الحقيقي للوزارة وحرصها على دعم وتنمية الاستثمار وتوفير البيئة الجاذبة للشباب السعودي للانخراط في العمل الخاص وتعزيز الشراكة بينه وبين القطاع الحكومي.



يذكر أن فرق الرقابة البلدية التابعة للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بأمانة الطائف غطت كافة المرافق التجارية والغذائية بجولات رقابية مستمرة للتوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية ورفع كفاءة وجودة المعروضات في جميع المرفقات التجارية بالطائف والضواحي وعلى الطرق السريعة.