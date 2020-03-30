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إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

إجمالي المصابين بات 1414 حالة.. وعدد الوفيات ارتفع لـ122

قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة
سبق

قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:36 PM

إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

إجمالي المصابين بات 1414 حالة.. وعدد الوفيات ارتفع لـ122

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.

ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.

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