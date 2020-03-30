إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة
إجمالي المصابين بات 1414 حالة.. وعدد الوفيات ارتفع لـ122
قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.
ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-30
قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.
ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:36 PM
إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة
إجمالي المصابين بات 1414 حالة.. وعدد الوفيات ارتفع لـ122
قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا: إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.
ووفق "رويترز"، أضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 122؛ بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75.