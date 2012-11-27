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الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 79110 والوفيات 2352 شخصاً

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79110 إصابات.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر أن إجمالي الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 51334 حالة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة
سبق

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79110 إصابات.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر أن إجمالي الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 51334 حالة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
12:20 AM

الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 79110 والوفيات 2352 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 79110 إصابات.

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر أن إجمالي الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 51334 حالة.

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