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"التقاعد" تُقدّم مزايا في تمويل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية

ثمرة اتفاقية أبرَمَتها المؤسسة مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية؛ وذلك بحضور محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس.
وتنص الاتفاقية، التي أُبرمت مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة، تتضمن كلفة أجَلٍ خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وكذلك تمويل الأجهزة الإإلكترونية والمنزلية بتكلفة تُساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم، والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.
ووقّع الاتفاقية من جانب "التقاعد" مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والمدير العام التنفيذي الأول، العضو المنتدب بالشركة جمال القحطاني.
وأوضح "الجهني" أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص؛ لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، التي تأتي تحقيقًا لاستراتيجية المؤسسة 2022.

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"التقاعد" تُقدّم مزايا في تمويل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية
سبق

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية؛ وذلك بحضور محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس.
وتنص الاتفاقية، التي أُبرمت مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة، تتضمن كلفة أجَلٍ خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وكذلك تمويل الأجهزة الإإلكترونية والمنزلية بتكلفة تُساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم، والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.
ووقّع الاتفاقية من جانب "التقاعد" مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والمدير العام التنفيذي الأول، العضو المنتدب بالشركة جمال القحطاني.
وأوضح "الجهني" أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص؛ لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، التي تأتي تحقيقًا لاستراتيجية المؤسسة 2022.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:42 PM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:53 PM

"التقاعد" تُقدّم مزايا في تمويل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية

ثمرة اتفاقية أبرَمَتها المؤسسة مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,875

أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال تمويل السيارات والأجهزة المنزلية؛ وذلك بحضور محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس.
وتنص الاتفاقية، التي أُبرمت مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، على تقديم مزايا في مجال تمويل السيارات التأجيري والمرابحة، تتضمن كلفة أجَلٍ خاصة بمتقاعدي المؤسسة، وإعفاء من الرسوم الإدارية، وكذلك تمويل الأجهزة الإإلكترونية والمنزلية بتكلفة تُساوي القيمة النقدية، وعدم المطالبة بكفيل غارم، والإعفاء من الأقساط غير المستحقة حال الوفاة.
ووقّع الاتفاقية من جانب "التقاعد" مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، والمدير العام التنفيذي الأول، العضو المنتدب بالشركة جمال القحطاني.
وأوضح "الجهني" أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص؛ لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، التي تأتي تحقيقًا لاستراتيجية المؤسسة 2022.

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