في انتخابات حساسة.. الأمريكيون يختارون ممثليهم في الكونغرس

تشمل أعضاء مجلس النواب وثلث "الشيوخ" وحكام 30 ولاية

بدأ الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الكونغرس، في انتخابات حساسة تتخذ منحى استفتاء على الرئيس دونالد ترامب بعد عامين على فوزه المفاجئ بالرئاسة، ووسط انقسامات شديدة تعم الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، فتحت مراكز الاقتراع على الساحل الشرقي الساعة 6.00 (11.00 ت غ)، وتلتها بعد ساعة مراكز نصف الولايات، فيما عرضت الشبكات التلفزيونية الأمريكية صفوف انتظار طويلة أمام بعض المكاتب.

وتجري الانتخابات لتجديد مجلس النواب بمقاعده الـ435 وثلث مجلس الشيوخ، كما تشمل حكام ثلاثين ولاية من فلوريدا إلى ألاسكا.

وبعد عامين على 8 نوفمبر 2017، الذي شهد مفاجأة كبرى مع فوز الملياردير النيويوركي بالرئاسة، يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصار سياسي جزئي قبل استحقاق 2020 الرئاسي.

ورغم أن "ترامب" ليس مدرجاً على اللوائح الانتخابية، إلا أنه ماثل في أذهان الجميع، سواء أنصاره المتحمسون له أو معارضوه المعادون له بشدة.

وواصل الرئيس الأمريكي حتى اللحظة الأخيرة عقد المهرجانات الانتخابية تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد".