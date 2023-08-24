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"بحث حائل" يُطيح بمواطن ومقيم سرقا مكبرات الصوت من المساجد

بعد بلاغات متكررة.. رصدا الأماكن التي تهاون فيها مسؤولوها أو تُركت مفتوحة

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل، من القبض على مواطن بالعقد الثالث ومقيم عربي بالعقد الخامس، كانا قد سرقا أجهزة مكبرات أصوات في عدد من مساجد وجوامع المنطقة.

وكانت عمليات ومراكز الشرطة قد تَلَقّت بلاغات متكررة حول سرقة عدد من أجهزة مكبرات الصوت في المساجد، وبتكثيف الإدارة البحث عن المتهمين؛ سقط المقيم في يد رجال البحث، واعترف على تعاون المواطن السعودي، الذي يسهل عملية السرقة بتحديد المساجد التي تساهل المسؤولون عنها بالحفاظ على ممتلكاتها، وترك أبوابها مفتوحة طوال اليوم، والتي لا يوجد بها كاميرات مراقبة؛ فيما يقوم المقيم والمواطن بالسرقة مجتمعين أو متفرقين.

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"بحث حائل" يُطيح بمواطن ومقيم سرقا مكبرات الصوت من المساجد
سبق

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل، من القبض على مواطن بالعقد الثالث ومقيم عربي بالعقد الخامس، كانا قد سرقا أجهزة مكبرات أصوات في عدد من مساجد وجوامع المنطقة.

وكانت عمليات ومراكز الشرطة قد تَلَقّت بلاغات متكررة حول سرقة عدد من أجهزة مكبرات الصوت في المساجد، وبتكثيف الإدارة البحث عن المتهمين؛ سقط المقيم في يد رجال البحث، واعترف على تعاون المواطن السعودي، الذي يسهل عملية السرقة بتحديد المساجد التي تساهل المسؤولون عنها بالحفاظ على ممتلكاتها، وترك أبوابها مفتوحة طوال اليوم، والتي لا يوجد بها كاميرات مراقبة؛ فيما يقوم المقيم والمواطن بالسرقة مجتمعين أو متفرقين.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
10:27 AM

"بحث حائل" يُطيح بمواطن ومقيم سرقا مكبرات الصوت من المساجد

بعد بلاغات متكررة.. رصدا الأماكن التي تهاون فيها مسؤولوها أو تُركت مفتوحة

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خالد السليمي - حائل
6
1,182

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل، من القبض على مواطن بالعقد الثالث ومقيم عربي بالعقد الخامس، كانا قد سرقا أجهزة مكبرات أصوات في عدد من مساجد وجوامع المنطقة.

وكانت عمليات ومراكز الشرطة قد تَلَقّت بلاغات متكررة حول سرقة عدد من أجهزة مكبرات الصوت في المساجد، وبتكثيف الإدارة البحث عن المتهمين؛ سقط المقيم في يد رجال البحث، واعترف على تعاون المواطن السعودي، الذي يسهل عملية السرقة بتحديد المساجد التي تساهل المسؤولون عنها بالحفاظ على ممتلكاتها، وترك أبوابها مفتوحة طوال اليوم، والتي لا يوجد بها كاميرات مراقبة؛ فيما يقوم المقيم والمواطن بالسرقة مجتمعين أو متفرقين.

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