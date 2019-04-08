استيقاف ثم ارتباك يكشفان عن 5 جرامات حشيش بحوزة مقيم في "عزيزية جدة"

إعداد محضر وسُلِّم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بحكم الاختصاص

ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيماً من جنسية عربية، بحوزته قطعة حشيش تزن خمسة جرامات، أثناء استيقافه في نقطة تفتيش بحي العزيزية.

وفي التفاصيل؛ قامت الفِرق الأمنية بمحافظة جدة يوم أمس بتشكيل نقطة تفتيش بحي العزيزية تقاطع التحلية مع المكرونة، وأثناء التفتيش حضرت للموقع مركبة خصوصي بداخلها شخص من جنسية عربية، يبلغ من العمر 30 عاماً؛ حيث اتضح عليه وضع الارتباك، وعند تفتيشه وُجد بيده قطعة من الحشيش المخدر تزن خمسة جرامات، فتم إعداد محضر بالحادثة، وسلم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات بحكم الاختصاص.

من جانب آخر، عثر فريق نقطة التفتيش نفسها، وعلى بعد مسافة من مركز النقطة على كيس شفاف بداخله مادة الشبو المخدر تزن جراماً واحداً، إذ تم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم.