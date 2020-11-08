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رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتَيْ جامايكا الودية

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني "إيرفي رينارد" للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت قائمة المنتخب (28) لاعبًا على النحو الآتي: محمداليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتَيْ جامايكا الودية
سبق

أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني "إيرفي رينارد" للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت قائمة المنتخب (28) لاعبًا على النحو الآتي: محمداليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
01:25 AM

رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتَيْ جامايكا الودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني "إيرفي رينارد" للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت قائمة المنتخب (28) لاعبًا على النحو الآتي: محمداليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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