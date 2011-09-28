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مقتل 28 جندياً من "ناجورنو قرة باخ" في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

تبادل إطلاق النار بكثافة بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي

قتل 28 جندياً تابعين لإقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي في أذربيجان، في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59، بحسب ما أعلن الإقليم اليوم (الاثنين).

وتبادلت القوات الأرمينية والأذربيجانية إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم في الإقليم، ويتهم كل طرف الآخر باستخدام المدفعية الثقيلة، وفقاً لـ"رويترز".

أذربيجان القوات الأذربيجانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 28 جندياً من "ناجورنو قرة باخ" في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني
سبق

قتل 28 جندياً تابعين لإقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي في أذربيجان، في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59، بحسب ما أعلن الإقليم اليوم (الاثنين).

وتبادلت القوات الأرمينية والأذربيجانية إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم في الإقليم، ويتهم كل طرف الآخر باستخدام المدفعية الثقيلة، وفقاً لـ"رويترز".

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
03:40 PM

مقتل 28 جندياً من "ناجورنو قرة باخ" في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

تبادل إطلاق النار بكثافة بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 28 جندياً تابعين لإقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي في أذربيجان، في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59، بحسب ما أعلن الإقليم اليوم (الاثنين).

وتبادلت القوات الأرمينية والأذربيجانية إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني على التوالي، اليوم في الإقليم، ويتهم كل طرف الآخر باستخدام المدفعية الثقيلة، وفقاً لـ"رويترز".

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