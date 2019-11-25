كليات الأفلاج تنظم برنامجاً لتحسين الوعي الإلكتروني

نظمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بالأفلاج، برنامج "تحسين الوعي الإلكتروني من خلال الأمن السيبراني"، لغرس ثقافة الأمن المعلوماتي لدى الطلاب.

ويهدف البرنامج الذي نظمه نادي ريادة الأعمال بكليات الجامعة في الأفلاج، وقدمه الدكتور عابد سيف أحمد الغولي، إلى غرس ثقافة الأمن المعلوماتي وتأثيراتها في عالم الأعمال، والتعرف على أهم الأساليب اللازمة للحماية من الأضرار عند استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة قيادات إدارية فاعلة قادرة على توظيف مهاراتها الفنية لزيادة كفاءة العمل في بيئة متطورة خالية من المخاطر الإلكترونية.

كما تضمنت محاور البرنامج التدريبي التعرف على أمن المعلومات وضروراتها في عالم الأعمال، والفرق بين الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وسبب الاهتمام بهما، والجرائم السيبرانية والسلوكيات المنافية للأخلاق والقوانين في العصر الرقمي، وكيفية المحافظة على أمن معلوماتك وجهازك الشخصي وبياناتك الوظيفية، وسلوكيات الفضاء الإلكتروني ووسائل الوقاية من الاختراق، وآليات تجنب الابتزاز الإلكتروني.

وشهد البرنامج حضور أكثر من ثلاثين طالباً من طلبة الكلية ورواد نادي ريادة الأعمال فيها، كما شارك في اللقاء عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتخلل البرنامج طرح العديد من الأفكار والمداخلات والتساؤلات من المشاركين التي ساعدت على إثراء الموضوع.

وعكست الأفكار المطروحة مدى واقعية وإمكانية أن يكون بيننا طلاب متميزون ورواد أعمال يسهمون بدورهم الفاعل والهادف من خلال تقديم أفكار قيّمة ومحاكاة التجارب المثمرة في المجتمعات المتطورة، من خلال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وتجنب أضرارها ومخاطرها، وكيفية التعامل مع برامج حماية المستندات والوثائق من الاختراقات غير المصرح بها، خدمة للمنظمة والعاملين بها والمتعاملين معها.