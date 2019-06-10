زواج الشاب ياسر المنيف
احتفلت أسرة المنيف والهملان بزواج الشاب ياسر عبدالله المنيف، على كريمة عبد المحسن رشيد الهملان، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "ياسر المنيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
زواج الشاب ياسر المنيف
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-10
احتفلت أسرة المنيف والهملان بزواج الشاب ياسر عبدالله المنيف، على كريمة عبد المحسن رشيد الهملان، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "ياسر المنيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:54 PM
زواج الشاب ياسر المنيف
احتفلت أسرة المنيف والهملان بزواج الشاب ياسر عبدالله المنيف، على كريمة عبد المحسن رشيد الهملان، في حفل أقيم بالرياض.
وشرّف الحفل عدد من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "ياسر المنيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك.